Dézsi Csaba András felesége is az új egészségügyi rendszer áldozata

„Kedves Vera! Sajnálom, hogy idő előtt vége a közös munkánknak! Abban a szívkatéteres laborban, amit közösen építettünk fel és közösen működtettünk szívvel, lélekkel az elmúlt 17 év során! Csak azért büntetnek téged azzal, hogy holnaptól már nem végezheted azt a társadalmilag is kiemelkedően fontos munkát, amiben a szakmádban, az országban az egyik legjobb vagy, mert a feleségem vagy. Ez szerintem gyalázat!” – írta feleségének, Dézsiné Szentes Veronikának hivatalos Facebook-oldalán a napokban Dézsi Csaba András, Győr kardiológus polgármestere, aki közfeladatai ellátása mellett továbbra is folyamatosan dolgozik a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban.

Az Index megkereste Dézsi Csaba Andrást, hogy mi történt, valóban az új, március 2-ától élő egészségügyi szolgálati jogviszony miatt nem dolgozhat együtt a győri kardiológia osztályvezető főorvosaként mostantól a feleségével.

Miután Verát megismertem, én hívtam Győrbe 2004-ben, hogy segítsen létrehozni a győri kardiológián a szívkatéteres labort, amit nélküle 2005-ben meg sem tudtunk volna nyitni. Ő már előtte is rendkívül tapasztalt szakembernek számított a területen, miután hat-hét éven át végezték a szívkatéterezést Zalaegerszegen. Ráadásul vidéken elsőként vett részt asszisztensként a szervezett szívinfarktus-ügyeleti ellátásban, ami kiemelt jelentőségű

– mesélte el a háttértörténetet a fideszes polgármester, miért is különösen fájó pont, hogy a feleségét a napokban 16 év szolgálat után tegnaptól leváltották mint laborvezetőt, és áthelyezték a győri kórház egy másik osztályára.

Ugyanakkor Dézsi Csaba András hozzátette, most leginkább az viseli meg őket, hogy mi lesz így a labor további sorsa, mert az invazív kardiológia egy szűk szakma, ahol kevés a magasan képzett szakember.

Verának egyetemi végzettsége van, most PhD-zik, rendszeresen publikál a tudományos szaklapokban. Sokat aggódott, mi történik majd, ha kiesik a munkából, ezt az aggódást pedig rossz volt nézni. Erkölcsi kötelességemnek tartottam, hogy kiálljak mellette, és azok mellett is, akik az új egészségügyi törvény miatt kerülnek hasonlóan méltatlan helyzetbe

– emelte ki Győr Borkai Zsoltot tavaly januárban váltó polgármestere. A kardiológus azt is elmondta, a mától élő egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinte nem kíméli sem a szakmát, sem az embert, ahogy az is meggyőződése, hogy a történetük nem egyedi eset. Magával a törvénnyel kapcsolatban is van bőven kritikai észrevétele.

„Sokkal átgondoltabban kellett volna átalakítani az egészségügyet. Bár még nincs veszve minden, van lehetőség a korrigálásra. Egyelőre a győri szívkatéteres labor is fog működni, de kizárólag azért, mert a kollégáim respektálják azt, hogy én sem hagyom abba” – tette hozzá Dézsi Csaba András.

Amiért összeférhetetlen a Dézsi házaspár közös munkája A 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról egész pontosan így fogalmaz az összeférhetetlenséggel kapcsolatban: „A vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkakörével, vezetői megbízásával összeférhetetlen, a) ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.”

Lex Dézsi

Dézsi Csaba András hivatásgyakorlása korábban egyszer már jelentett kivételt, miután tavaly márciusban az Országgyűlés elfogadta a lex Dézsinek nevezett törvénymódosítót, amely arról szólt, hogy a Borkai Zsolt helyére lépő Dézsi Csaba András polgármesteri teendői mellett továbbra is vihesse kardiológiai praxisát.

A győri kardiológus polgármester a két szerep összeegyeztetésével kapcsolatban az Indexnek adott interjújában tavaly szeptemberben elmondta, többnyire már kora reggel dolgozik a győri kardiológián, és főként a kampányidőszak alatt hiába támadták azzal, hogy egy fenékkel két lovat nem lehet megülni, neki ez egyáltalán nem okoz fejfájást.

Eleve azzal a feltétellel vállaltam a polgármesterséget, ha orvos maradhatok mellette, mert szeretem a hivatásomat

– nyilatkozta akkor Dézsi Csaba András, aki a beszélgetés során többször is kiemelte, hogy szeret életeket menteni.

