Nagyon megugrott a kivás vállalkozások száma

Egyre népszerűbb a kisvállalati adó, az Európai Unió egyik legversenyképesebb adófajtája, az adóhivatal nyilvántartásában már 65 ezer kivás céget tartanak nyilván – mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek. Az adónem népszerűségét vélhetőleg segítette, hogy 2021-től egy százalékponttal, 11 százalékra csökkent a kisvállalati adó mértéke

Amint azt korábban az Index is megírta, 2020. december végén 53 ezer kivás vállalkozást tartott nyilván az adóhivatal. A Pénzügyminisztérium azóta is erőteljesen népszerűsíti ezt az adónemet, mivel a decemberi nyilvántartásuk szerint még potenciálisan mintegy 50 ezer cég felel meg a belépési feltételeknek.

A PM összesítése szerint tavaly év végéig a kivát választó cégek összességében 185 milliárd forint adót spóroltak meg.

A vállalkozások egyébként év közben bármikor választhatják az az adónemet, és a bejelentést követő hónap első napjától már a kiva szerint adózik a cég. Vagyis ha egy cég ma úgy dönt, hogy áttérne a kivára, és ezt jelzi is, akkor február 1-től már kivásként adózhat – részletezte az államtitkár az MTI-nek. Megjegyezte: sok cégnek még most is megérné áttérni, főként ha már most látszik, hogy a bértömeg nagyobb lesz a nyereségénél, vagy a cég növekedésre fordítja vissza a nyereségét. A döntésben a Pénzügyminisztériumkiva-kalkulátora is segít.

Az adópolitikai célokat a koronavírus-járvány se tudja felülírni: a jövőben is alacsony adóval és könnyű adószabályokkal igyekszik segíteni a kormány a hazai kis- és középvállalkozásokat – hangsúlyozta az államtitkár.