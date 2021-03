Az évtized végére a vállalatok negyede lehet karbonsemleges

A fenntarthatóság felértékelődésének köszönhetően világszerte a vállalatok 24 százaléka lehet karbonsemleges 2030-ra – ismertette a Fidelity International tanulmányát az MTI. A befektetési szolgáltató elemzői felmérése szerint az európai vállalatok járnak elöl a kibocsátás csökkentésében, 2030-ra 30 százalékuk érheti el a karbonsemlegességet.

A Távol-Kelet kissé lemaradt ezen a téren, ott 23 százalék lehet az arány 10 éven belül, Kínában és Japánban még némileg alacsonyabb. Észak-Amerikában 20 százalék körül lehet az arány, míg Dél-Amerikában 10 százalék alatt maradhat. A hosszabb távú becslésekből ugyanakkor az is kiderül, hogy 2050-re a világ minden részén átlépheti az 50 százalékot, Európában még a 70 százalékot is a karbonsemleges vállalatok aránya.

A Fidelity International az éghajlatváltozást nem csak a társadalom, hanem az üzleti élet számára is az egyik legnagyobb veszélynek tartja, ezért elvárják a partnereiktől, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Örömmel látják ugyanakkor, hogy a fenntarthatóság a világ minden részén egyre inkább felértékelődik. A legfrissebb felmérésben a Fidelity elemzőinek 54 százaléka számolt be arról, hogy a hozzájuk tartozó cégek többsége ezzel is foglalkozik, noha tavaly még csak 46 százalék, 2017-ben pedig 13 százalék volt az arány.

A világgazdaság idei kilátásaira is kitérve azt írták, a vállalatvezetők az alacsony kamatoknak, a negatív reálhozamoknak és a támogató költségvetési politikának köszönhetően bizakodók. A növekedés ugyanakkor országonként és ágazatonként eltérően alakulhat a koronavírus elleni vakcinák terjesztésétől és az új vírusvariánsoktól függően. Ha lesz jelentős fellendülés, az Európában az év második felére várható – tették hozzá. A felmérés adatai szerint az iparvállalatok, az energetikai és az informatikai cégek a leginkább derűlátók.

A Fidelity International évente közzétett elemzői felmérése csaknem 15 ezer vállalati kapcsolatfelvétel eredményét foglalja össze. A karbonsemlegességi előrejelzések a cégek jelenlegi tervein alapulnak, az előírások szigorodása miatt idővel felfelé módosulhatnak.