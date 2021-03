Jövőre luxushotelként nyílik meg a Balettintézet

A DVM csoport integrált építészeti és építőipari szolgáltató megkezdte az Andrássy út 25. szám alatt álló Drechsler-palota kivitelezési munkálatait – közölte a kivitelező DVM csoport az MTI-vel.

A Magyar Államvasutak Nyugdíjintézeteként és Állami Balettintézetként is ismert műemléképület tulajdonosa, a QPR Properties itt nyitja majd meg 2022-ben a 151 szobás luxusszállót, a W Budapest Hotelt. A QPR Properties a DVM group csapatát bízta meg a kivitelezéssel, a cég számos hasonló nagyságrendű, nemzetközileg is díjazott budapesti műemléki felújításokban vett részt, ilyen volt például az ikonikus Eiffel Palace, a Váci 1, az Ybl Villa, az Amerikai Nagykövetség, a Bank of China és a Helvetic Clinics.

A szállodát a Marriott Internationalhez tartozó W Hotels fogja üzemeltetni, a luxusszálloda-lánc a QPR Properties Kft.-vel kötött megállapodást az ikonikus épület szállodává alakításáról. A kivitelezőnek az ötcsillagos szálloda műszaki elvárásaira is fel kell készítenünk az épületet. Az örökségvédelem és műemléki helyreállítás jelentős gépészeti és elektromos megújulással egészül ki, amely a 16 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan minden helyiségét érinti.

A kivitelezés januárban indult. Az épületben a legfontosabb változás lesz, hogy a tetőtéren új szintet, az 5. emeleten alakítják ki. A héten befejezik az azbesztpalával fedett tetőszerkezet és a gerendák elbontását, és hamarosan kezdik a komplex tetőrekonstrukciót

– közölték. A Drechsler palota Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1883 és 1886 között épült francia reneszánsz és neogótikus stílusban. Az UNESCO világörökségi helyszínen álló védett műemlék 135 éves története során számos szerepet töltött be az intézményi- és lakófunkciótól a vendéglátóipari felhasználáson keresztül a kiemelt kulturális szerepkörig. A palota az elmúlt 19 évben teljesen elhagyatva állt – írták. A közleményben a QPR Properties befektetői csoport nevében Farshad Khazei jelezte: a sikeres projektlezárást követően a nagyközönség előtt 2022-ben nyitják meg a szállodát a tervek szerint.