Külföldi terjeszkedésbe kezd a Szerencsejáték Zrt.

Ahogy a világ összes országában, Magyarországon is széles palettán lehet választani a sportfogadással foglalkozó online oldalalak között, világcégek versengenek egymással. Ezek sorába szeretne belépni a Szerencsejáték Zrt. A vállalat vezérigazgatója, Czepek Gábor a Figyelőnek adott interjújában elmondta: úgy érzi, a cégnek megvan a kellő tapasztalata és tőkeereje, hogy kilépjen külföldre.

Először érdemes talán a kevesebb kockázatot rejtő online sportfogadás terén szerepet vállalni a külpiacokon, egy olyan kultúrkörben, amely hasonló a hazai viszonyokhoz. Ez a rövid távú cél, ha pedig sikerrel vesszük az akadályt, lehet szó akár zöldmezős piacra lépés vagy felvásárlás útján kereskedelmi hálózat működtetéséről is külföldön, ami már összetettebb feladat.

A vezérigazgató hozzátette: az elemzéseik szerint első körben a régiós országokra érdemes koncentrálniuk, ettől függetlenül vizsgálják a potenciális célpiacok üzleti környezetét és szerencsejáték-iparát. Hónapokon belül ígért előrelépést az ügyben.

Az interjúból az is kiderül, hogy az idén harmincéves Szerencsejáték Zrt. 2019-ben mindenkori rekordot összesített az árbevételt nézve, 542 milliárd forintnál állt meg a mutató. A koronavírus-járvány azonban az ő piacukat is megrostálta, a pandémia második ütemében a sportfogadási üzletáguk „földbe állt”, hiszen a vírusválság miatt leálltak a bajnokságok. Az üzletág a portfóliójuknak nagyjából a 48 százalékát teszi ki. Eközben a kijárási korlátozások miatt a lottótípusú játékokból és a sorsjegyekből is kevesebbet vettek az emberek.

Júniustól tért magához a szerencsejáték-piac, ehhez szükség volt egy ötmilliárdos pluszjutalékra, amelyet a vállalat betett a rendszerbe, amivel sikerült ösztönözniük a kkv-partnereiket és az értékesítőket, olyan mértékben,

hogy fél év alatt nem csupán az első félévi gyatra eredményeket sikerült javítani, de 2020-ban megdöntötték a 2019-es rekordot is. 574 milliárd forintos árbevételt értek el, ami 6 százalékos növekedés 2019-hez képest.

A tiszta játékbevételük elérte a 190 milliárd forintot.

A külföldi terjeszkedés és a töretlen növekedés nyomán 2022-ben 650 milliárd feletti árbevételt vár Czebek Gábor.