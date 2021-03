Nyárra ismét telt házas hazai turizmusra számítanak

Bár a turizmust bedöntötte a koronavírus, az ágazat jövőképe nem annyira pesszimista, ahogy azt a jelenlegi tilalmak alapján vélhetnénk. Klemm Balázst, a turizmus véleményformáló szakemberét kérdeztük arról, mikor számít az újranyitásra.

Más országokban voltak bizonyos lazítások, a hegyvidéki szállodák megnyitottak, főként a sípályáknál egy időre, ami nem biztos, hogy jó döntés volt. A rövidtávú gazdasági előnyök miatt lazítottak a szigorításokon, viszont emiatt újra gyorsult a fertőzés üteme

– kezdte kicsit távolabbról az értékelést a szakember, aki szerint idehaza jobb a helyzet. Ezzel együtt úgy gondolja, hogy Budapesten csak jövőre éledhet újjá a turizmus, és 2024-re fogja elérni a 2019-es szintet. Arra számít, hogy a nyitás az átoltottság függvénye lesz: szerinte május előtt egy részleges, csökkentett üzemmódot engedő nyitás várható, szigorított feltételek és előírások mellett.

Az újranyitást persze az is befolyásolja, hogy sokan időközben elvesztették a munkájukat, mivel voltak a szakmának olyan szereplői, ahol a tulajdonos, az üzemeltető nem bírta pénzügyileg tovább működtetni a vállalkozását, be kellett zárnia. Klemm Balázs azonban úgy véli, hogy ez csak ideiglenes.

"Azt gondolom, hogy akiben megvan a szakma iránti tisztelet, és régóta űzi ezt a tevékenységet, az vissza fog térni előbb-utóbb" - mondja. Ebben olyannyira bízik, hogy úgy véli, vidéken már idén nyáron be fog robbanni a turizmus, mivel a külföldi utazások csak korlátozott számban vehetőek igénybe.

Az emberek amúgy is tartanak a vírustól, így amíg az átoltottság nem lesz teljes, addig várhatóan a belföldi nyaralást részesítik előnyben.

A szakember optimizmusát a tavalyi adatok támasztják alá. 2020-ban ugyanis a zárlat feloldása után júniusban berobbant a turizmus, majd hónapokig dübörgött, végül olyan kiemelkedő forgalmuk volt, ami sok helyen a 2019-es évet is felülmúlta. Szeptember elején azonban újra csökkent a forgalom, olyan helyeken is, ahova normál esetben egész évben érkeznek turisták, ilyen például Hévíz. Novemberben nem hirdettek üzemszünetet, szállodáik továbbra is oktatási, üzleti és gazdasági céllal érkező vendégeket fogadtak. Éltek a bértámogatással, aminek a segítségével minimális forgalom mellett is nyitva tudtak maradni.

Elsődleges szempontunk a munkavállalóink megtartása volt, hiszen készülünk az „újranyitásra”. Ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy képzett, tapasztalattal és helyismerettel rendelkező munkatársakkal tudjuk a vendégeket nagyobb létszámban újra fogadni

– mutatott rá Klemm Balázs, hozzátéve, hogy figyelniük kell a megfelelő feltételek megteremtésére. Értelemszerűen minden vendégnek fertőtleníteni kell a kezét, amikor megérkezik a szállodákba, a maszk használata pedig természetesen mindenhol kötelező.