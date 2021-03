Hamarosan minden második eladott kerékpár e-bike lehet

A koronavírus-válság egyik igazán pozitív hatása a közlekedésben stabilan érződik tavaly óta: egyre többen és többen pattannak kerékpárra. A Magyar Kerékpárosklub rendszeresen jelzi a különböző rekorddöntéseket, amelyek a mostani enyhébb tél idején sem csökkentek. Főleg a nagyvárosokban valóságos kerékpáros forradalom zajlott le tavaly március, az első nagy zárás óta.

A biciklisek nem csak a hagyományos drótkecskéket részesítik előnyben, a piacon lassan, de biztosan nő az e-bike-ok aránya is. Ezt az innovációs minisztérium pedelecpályázati rendszere is pörgeti: 90–150 ezer forintos állami támogatást lehet nyerni pedál- vagy nyomatékszenzoros e-bringák vásárlása esetén.

A welovecycling.hu a közelmúltban készített interjút a Bosch eBike Systems marketingért, kommunikációért és brandingért felelős alelnökével, Tamara Winograddal, aki európai kitekintést tett a beszélgetés során.

2014 óta évente körülbelül 20 százalékos vagy annál is nagyobb ütemben nőtt az európai piac. 2019-ben például körülbelül 3,6 millió e-bike-ot adtak el Európában – ez 23 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A trend az idősekre és a fiatalokra is igaz, (...) sokan felfedezték az elektromos bringák előnyeit, és közlekedésre és természetjárásra is használják, ezt a trendet pedig a Covid–19 felgyorsította