Egekbe szökken a benzin ára

Az autósoknak fájhat a fejük. Szó sincs arról, hogy lejtmenetbe kapcsolnának az üzemanyagárak.

Szerdától a benzin és a gázolaj ára is átlagosan bruttó 6-6 forinttal emelkedik literenként, értesült a holtankoljak.hu.

A 95-ös benzin literéért átlagosan 428 forintot kell fizetni, míg a gázolajért 435 forintot.

Az is igaz, hogy a nyersolajfajták ára dinamikusan emelkedik az év elejétől, a Brent és a WTI is hordónként 16-16 dollárral kúszott felfelé. Most a Brent hordójáért 69 dollárt, míg a WTI-ért 66 dollárt kérnek el.