Matolcsy György is megszólalt az újraindításról

Milyen legyen az újraindítás? – teszi fel a kérdést legfrissebb blogbejegyzése címében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.

A nyitásról egyébként a kormány nemzeti konzultációt indított néhány hete – mondjuk hétfőtől pont szigorítások léptek életbe a járvány terjedése miatt –, míg vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a nyitásról azok döntenek, akik részt vesznek a konzultációban. „Hogyan nyitunk? Hány lépésben? Hány fokozatban? A védettségi igazolványhoz milyen kedvezményeket kapcsoljunk? Ezeket a kérdéseket közösen kell eldöntenünk” – fogalmazott vasárnap a kormányfő.

Miért ne gondolkodhatnánk arról már most az ország újrazárásának időpontjában, hogy miképpen érdemes jól elkapni a gazdasági újraindítás lépéseit, és nem egyszerűen csak kinyitni azt, amit időlegesen bezártunk? – teszi fel a kérdést a jegybankelnök a Novekedes.hu portálon megjelent blogbejegyzésében.

Az MNB elnöke szerint első pillanatra úgy tűnhet, hogy a magyar gazdaság újraindítása csak annyit jelent, hogy kinyitnak azok, akik korábban bezártak. „De nem, az ilyen fizikai lépések mellett valójában több újraindításra is szükség van.”

Újra kell indítanunk a 2020-as éveket

– írja Matolcsy György, aki szerint a 2010-es éveket egy gyors és sikeres válságkezeléssel indítottuk, és most is erre van szükségünk. Akkor a pénzügyi egyensúlyt, most a jegybank első embere szerint a gazdasági növekedést kell először helyreállítanunk.

Írásában megállapítja, hogy döntően

nem a régi gazdasági szerkezetet kell helyreállítani, hanem előre kell törni a 2020-as évek új technológiai forradalma felé.

A feladat nem egyszerűen a növekedés és a felzárkózás újraindítása, hanem egy fenntartható felzárkózási pálya megépítése a helyreállítás eszközeivel és forrásaival. Ehhez a pénzügyi források rendelkezésre állnak, az eszközöket, döntően a hatékony kormányzati programokat kell megteremteni – írja Matolcsy.

A jegybankelnök szerint a 2020-as magyar válságkezelés egyik bravúrja, hogy jelentősen bővíteni tudta a külföldi működő tőkeberuházásokat. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kitűnő munkát végzett, mert nem egyszerűen mennyiségi növekedés jellemezte a külföldről érkező közvetlen tőkebefektetések (FDI) bevonását, hanem minőségi fordulat is történt. Minden új beruházás világszínvonalú új technológiát épít be a magyar gazdaság szerkezetébe. Hasonló fordulatokra lesz szükség az újraindítás keretében minden ágazatban, ezért az állami beruházásokat nem csupán mennyiségileg, hanem minőségileg is szükséges megújítani. Ehhez pedig új kormányzati szerkezet és működés szükséges – közölte az MNB elnöke. Szerinte

a fenntartható felzárkózási pálya évi 4-4,5 százalékos növekedést hozhat 2030-ig, amivel közel lehet kerülni az akkori EU-átlaghoz.

„Még így is 14 ország lenne előttünk az uniós fejlettségi rangsorban, de már 12 mögöttünk: ez egy igen sikeres évtized lenne. Ehhez el kell kerülni a közepes fejlettség csapdáját, amikor a magyar gazdaság GDP-növekedési üteme 2 százalék körül alakulna évente, amivel beragadnánk az uniós rangsor utolsó negyedébe” – olvasható Matolcsy György cikkében.

(Borítókép: Matolcsy György. Fotó: Soós Lajos / MTI)