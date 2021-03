A magánegészségügyben itthon sok az erős szereplő, mindenki növekedni szeretne, és már ma is komoly verseny folyik a páciensekért, az orvosokért és a szakdolgozókért is. Ennek ellenére a magánszférának nem érdeke az állami kórházak kiürítése. Ők is erős közegészségügyet szeretnének.