Csányi Sándor fia lett az OTP vezérigazgató-helyettese

Csányi Sándor OTP Bank elnök-vezérigazgatójának a fia lett a bank új vezérigazgató-helyettese és az IT Divízió vezetője, miután pénteken Johancsik Tibor korábbi vezérigazgató-helyettes távozott az intézménytől. Csányi Péter eddig a digitális fejlesztési és értékesítési ügyvezető igazgató volt.

A váltásról az OTP közleményt is kiadott. Ebben azt írják, az igazgatóság hamarosan dönt az IT Divízió tevékenységének és létszámának kibővítéséről, amely Digitális Divízió néven fog működni tovább. Kiderült az is, hogy Johancsik Tibor munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntették meg, akinek egyúttal megköszönték csaknem öt évig tartó „áldozatos és eredményes” munkáját.