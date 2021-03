Most kiderül, hol vannak rózsadombi árak a Balatonon

Ahogy jön a tavasz, egyre többen kezdik el tervezni a nyarat. A jelenlegi járványhelyzet korlátozza a lehetőségeket, és ahogy már tavaly is el kellett fogadni, valószínűleg idén nyáron is el kell engedni a külföldi utazásokat, így újra a Balaton lehet az elsődleges célpont.

– mondta az Indexnek Gyarmati László, aki 2012 óta a Balaton körül hat irodával működő Lido Home siófoki irodájának ingatlanosa. Gyarmati szerint megugrott a kereső ügyfelek érdeklődése a térség ingatlanjai iránt az elmúlt év első felében, és a többség készpénzért vásárolt.

Ugyanezt tapasztalja Máhl József, a Duna House balatonfüredi irodájának franchise partnere, aki elárulta, hogy minden réteg megjelent a piacon, és igaz a hír, miszerint a készpénzes vásárlás a jellemző.

A balatoni ingatlanokra eddig is jellemző volt a kiemelkedő kereslet, ám ez a koronavírus miatt fokozódott. Jelenleg is többen keresnek ingatlant, mint amennyit eladnának, vagyis keresleti piac alakult ki. A járvány hatására ráadásul a magasabb árkategóriájú ingatlanok iránt is nőtt a kereslet, sokan ugyanis hosszabb távon a belföldi nyaralás térnyerését látják megvalósíthatónak, így saját használatra, de akár befektetési céllal is minőségibb, drágább házakat, nyaralókat, új építésű lakásokat kerestek

– mondta az Indexnek Máhl József, hozzátéve, hogy a pandémia miatt hirtelen megugrott keresletnek köszönhetően rekordévet zártak 2020-ban, és a korábban megszokott leállás is elmaradt januárban, így az értékesítési darabszámok és a bevétel is rekordmagasan van.

Ez azt is jelenti, hogy már az év első hónapjában megvásárolták azokat ingatlanokat, amelyeket csak március környékén szoktak meghirdetni, vagyis ennél jobban még nem kezdtek új évet, ráadásul március elején már elérték a 2020-as esztendőben elért eredmények negyedét. Tehát, ha így folytatják, újabb rekordévet zárhatnak, ám ehhez az is kell, hogy legyen megfelelő mennyiségben eladó ingatlan.

Már most alig van szállás a nyárra

Nemcsak az eladó ingatlanok iránt nagy az érdeklődés a Balatonnál, hanem a kiadók iránt is, ami érthető, elvégre valószínűleg 2021 nyarán is korlátozottan lehet külföldre menni, így a többség a magyar tengert választja nyaralás céljából. Máhl József, a Duna House balatonfüredi irodájának franchise partnere az Indexnek beszélt arról, hogy Balatonfüred vonzáskörzetében a nyári szállások nagy része már most le van kötve: „Az árakat a szállásközvetítő portálokon lehet ellenőrizni, de két fő részére száz euró alatt szinte nincs is szállás, még előnytelenebb ingatlanok esetében sem. A saját tulajdonú ingatlanok felértékelődnek, ami az árakban is megmutatkozik.”