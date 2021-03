Kiderült, melyik korosztály szenved a legjobban a járvány idején

A fiatalok és a nyugdíjaskorúak pénzügyeit érintette leginkább a koronavírus-járvány – derül ki az Intrum és a GKI Gazdaságkutató Zrt. felméréséből, amely azt vizsgálta, hogy melyik korosztály érezte meg leginkább a pandémia miatti gazdasági visszaesést.

Az utolsó negyedéves kutatás eredményei alapján az év átlagához képest visszaesés volt tapasztalható a háztartások általános pénzügyi helyzetét mutató Intrum-GKI fizetőképességi Index (IFI) szerint: a 2020-as átlag 39 pont volt, míg az utolsó negyedévé 36,1. A járvány első hullámának idején, vagyis 2020 áprilisában ugyanakkor 20 pont alá esett a jövedelmek, hitelállomány, konjunktúraindex alapján számított mutató.

A Magyarországon megkérdezettek több mint fele kevesebb pénzt tud félretenni, mint korábban,

míg azok aránya, akik váratlan vészhelyzetben kevesebb mint egy hónapra elegendő megtakarítással számolhatnak, csak egy százalékkal nőtt – 36-ról 37-re.

A legfiatalabb korosztály ugyanakkor nehéz anyagi helyzetbe került,

a 18-21 éveseknek a 42 százaléka nem rendelkezik egy hónapnyi megtakarítással,

míg a nyugdíjaskorúaknál kilenc százalékkal nőtt az egy hónapnyi tartalékkal nem rendelkezők aránya. A többi korosztályban nem volt jelentős változás.

Az életkor szerinti eltérések jól mutatják, hogy a válság elsősorban a munkanélküliség és az infláció emelkedése révén veszélyezteti a háztartások anyagi biztonságát. Előbbi a fiatalokat sújtja leginkább, hiszen a nehéz helyzetbe került munkáltatók hamarabb válnak meg a pályakezdőktől, mint a már tapasztalt alkalmazottaktól

– idézi a közlemény Deszpot Károlyt, az Intrum Magyarország értékesítési és üzletfejlesztési igazgatóját, aki szerint ugyanez a probléma érinti a nyugdíjasokat is, akiknek jelentős része munkával is kiegészíti a jövedelmét, ráadásul kiemelten érinti őket az infláció is az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek drágulása miatt, miközben elmaradt a nyugdíjprémium.

Deszpot szerint az idei inflációkövető nyugdíjemelés, a tavalyi prémium várható pótlása és a februárban érkezett 13. havi nyugdíj első részlete részben korrigálja a válság hatásait az időökre nézve. Ugyanakkor ismét erősödhet az infláció, ha az év második felében újraindul a gazdaság, ami tovább nehezíti a nyugdíjasok helyzetét, amennyiben nem kapnak segítséget.

Akiknek csökkent a jövedelmük a járvány miatt, azoknak a 63 százaléka igyekszik enyhíteni a kiadásokat, emellett a válaszadók több mint negyede keresett új, részmunkaidős állást, így a pluszmunkával többet is keresnek, mint korábban. Ezt a 18-21 évesek 17, a 22-37 évesek 29 százaléka mondhatja el magáról.