Újabb szigorítások, újabb rendeletek. Szinte napra pontosan egy éve kérdezik meg az újságírók következetesen a lezárások érintettjeit, hogy miként viselik a legújabb intézkedéseket, amelyek így vagy úgy, de hatással vannak a megszokott, hétköznapi életmenetre. Az érdeklődés a ki meddig bírja még iránt pedig egyre égetőbb, ahogy telik-múlik az időnk a pandémiában.

Szintén nem újdonság, hogy az önkormányzatokra komoly nyomás helyeződik a járványhelyzetben, hiszen jelentős részben ők azok, akik a napi gyakorlat, a hétköznapok szintjén betartják és egyszerre betartatják az aktuális, hol szigorúbb, hol kevésbé szigorú járványügyi szabályokat. A legújabb korlátozások most ismét érintik, komoly terhet rónak az önkormányzatokra.

Például a koronavírus elleni védekezés jegyében a legújabb rendelkezés, hogy a szolgáltatóknak, vállalkozóknak, akiket március 8-tól március 22-ig kényszerszünetre rendeltek el, nem kell bérleti díjat fizetniük márciusban, amennyiben önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő ingatlanban bérelnek maguknak üzletet. A már megfizetett bérleti díjakat március 16-ig vissza kell fizetni.

Ennek ellenére most leginkább az újabb, egyelőre egy hónapra elrendelt általános óvoda- és iskolazár levezénylése okozta a legtöbb fejfájást az önkormányzatoknak.

A probléma megoldható, hiszen ilyen típusú szigorítások voltak tavasszal is. Ezek mentén haladunk most is. A gond inkább az, hogy a múlt csütörtöki kormányinfón még teljes óvoda- és iskolazárról volt szó, ahogy a péntek délután megjelent kormányrendeletben is, így erre készültek mind a szülők, mind az önkormányzatok. Ehhez képest vasárnap megjelent egy újabb rendelet, hogy hétfőtől mégis lesz ügyelet. Szívesen alkalmazkodunk a szabályokhoz, ezt a kapkodást és következetlenséget viszont viszonylag nehéz tolerálni, nem lehet ezt a családokkal művelni