A gyógyszer-nagykereskedők piacán közismertnek épp nem mondható Danubia Pharma nevű cég gyümölcsöző bizniszbe foghat: a vállalat hozza be és adja el a népegészségügyi központnak a koronavírus elleni Sinopharm-vakcinákat. Egy közel 55 milliárdos üzlet esetében jogos kérdések, hogy kik állnak a cég mögött, milyen kritériumrendszer alapján választotta őket a magyar kormány, és egyáltalán miért volt rájuk szükség, ha az orosz Szputnyikot közvetítő nélkül is be lehet hozni. A Danubia Pharma ügyvezetőjéhez fordultunk, aki bizonyos kérdésekre konkrétumokkal felelt, néhány viszont továbbra is megválaszolásra vár.