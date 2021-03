Nem Covid-tünetek, mégis súlyos betegséget jeleznek

Az egyre aggasztóbban romló járványügyi adatokat hallva könnyen és joggal fogalmazódik meg bárkiben, hogy az egyéb, nem covidos tünetekkel most különösen érdemes jó messziről elkerülni az egészségügyet. Jelenleg eleve nem szívesen megyünk oda, ahová nem muszáj, hogy elkerüljük a szuperfertőző brit mutánst.

Arról nem is beszélve, hogy így is épp eléggé le vannak terhelve az egészségügyi intézmények, különösen az állami kórházak, rendelőintézetek. Ám az Index arról is írt a múlt héten, hogy az utóbbi időben a magánklinikák is fokozott terhelésnek vannak kitéve.

Ettől függetlenül számtalan olyan panasz létezik, amellyel ezúttal is azonnal orvoshoz kell fordulni. Leginkább azért, mert ha csak halogatunk, és nem veszünk komolyan bizonyos jeleket, annak akár már rövid távon is súlyos következményei lehetnek.

Füstös József, a Wáberer Medical Center belgyógyász szakorvosa volt az Index segítségére abban, hogy összegyűjtsük, mely jelek, egészségügyi problémák esetén nem szabad azt mondani, megvárom, míg elmúlik a Covid, és csak akkor fogom kivizsgáltatni magam. Mert könnyen lehet, hogy addigra már késő lesz.

A baljós fejfájás

Egy fejfájás is lehet súlyos betegség tünete. Főleg, ha ez erős, és hirtelen kezdődik, például pár perc alatt rendívül felerősödik. Olyannyira akár, hogy a fejfájás ájulással, féloldali gyengeséggel vagy hirtelen látásromlással jár. Ekkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, mert mindez akár agyvérzés jele is lehet. Ha a fejfájás mellé láz vagy fokozott fényérzékenység is társul, könnyen lehet, hogy agyhártyagyulladásunk van, amellyel szintén azonnal segítséget kell kérni.

Fáj, dobog, szúr a szív

A mellkasi fájdalom hátterében állhat egyaránt mellhártya- vagy mellizomgyulladás, amelyek különösebb teendőt, beavatkozást nem igényelnek. Ám ha erős, nagyobb területre kiterjedő mellkasi fájdalommal van dolgunk, amely szúr vagy nyom, szintén ne halogassunk, és keressünk fel egy szakorvost! Pláne, ha az említett tünetek például heves szívdobogás, karzsibbadás, ájulásérzet vagy konkrét ájulás társaságában jelentkeznek.

Lehet, hogy a felsoroltak elmúlnak 15-20 perc alatt, ennek ellenére ezek mind olyan súlyos figyelmeztető jelek, amelyeket mindenképpen ki kell vizsgáltatni

– figyelmeztet Füstös József.

A stroke-ot megelőző ministroke

Nem egyszer ministroke vagy átmeneti agyi keringési zavar előzi meg a stroke-ot, amely többnyire időleges végtag gyengeséggel vagy végtagbénulással, arczsibbadással, valamint kásás, érthetetlen beszéddel jár. Bizonyos esetekben hiába szűnnek meg fél órán belül a tünetek, és minden visszaáll, a háttérben ugyanúgy volt egy keringési probléma, egy érelzáródás. Éppen ezért ha ilyet tapasztaltunk, a szakorvos szerint azonnal be kell menni a kórházba.

Nem öröm a hirtelen fogyás

A hirtelen fogyást sem szabad elbagatellizálni, mert legrosszabb esetben daganat is okozhatja

– érvel a belgyógyász, aki hozzáteszi, ha valaki hónapokig érzi úgy, hogy nincs étvágya, és két hónap alatt akár a testtömege tíz százalékát is elveszíti, mindenképpen érdemes kivizsgálást kezdeményezni. Különösen abban az esetben, ha a spontán súlyvesztéssel együtt a széklet is megváltozik, és köhögés, illetve vérköpés és társul a tünetekhez.

Derékfájás

Mikor a derékfájáshoz társulva zsibbad, gyenge az egyik, illetve mindkét láb, és/vagy komoly nehézséget okoz tartani a vizeletet, és nem tudja kontrollálni a székletet, már olyan fokú lehet a porckorongsérv, hogy súlyosan nyomja a gerincvelőt és a belőle származó idegeket. Így ekkor sem kérdés, hogy a kivizsgáltatás nem tűr halasztást, mert akár idegsebészeti beavatkozásra is szükség lehet.

Altesti ügyek

A véres vizeletet és székletet szintén mindig komolyan kell venni.

Füstös József szerint itt ismét széles a skála, hogy mely betegség válthatja ki a tüneteket. Például a véres vizelet oka lehet egyaránt hólyaggyulladás vagy akár daganat, így mindenképpen érdemes a végére járni, hogy pontosan mi is a probléma. Véres székletnél ugyanígy egy kellemetlen, vissza-visszatérő, egyben viszonylag ártalmatlan aranyértől a daganatos megbetegedésig lehet számos betegség a háttérben.

Hasi fájdalmak

Ha a fellépő, súlyos hasi fájdalmat ráadásul sárgaság, láz és hányás kíséri, a testi tüneteket ezúttal is komolyan kell venni, különben súlyos szövődménybetegségekkel, visszamaradó problémákkal számolhatunk.

Ami ilyenkor mint kiváltó ok felmerülhet:

epeköves elzáródás,

epegyulladás,

vakbélgyulladás,

hasnyálmirigy-gyulladás.

Gyerekbetegségek

Ha a kismamáknak a hasa görcsöl, vérzésük van, belázasodnak, ők azonnal forduljanak orvoshoz – hívja fel a figyelmet a belgyógyász szakorvos. A kisbabák esetén Füstös József azt tanácsolja, a szülők egy percig se halogassanak, azonnal forduljanak orvoshoz, mikor lázas betegség, hányás, hasmenés mellett a megszokottnál jóval aluszékonyabb, nehezen ébreszthető a gyermek. Ugyanúgy sürgősen menni kell, ha nagyon sápadt, és hidegek, kezdenek elkékülni a végtagjai.

Szintén egészségügyi intézményre lesz szükség, mikor:

elhúzódik, akár öt napon át is tart a lázas betegség;

ha nem eszik a kicsi, például a baba a szokásos mennyiség felét sem tudja elfogyasztani;

ha száraz a pelenka;

behúzódik a kis kutacsa;

száraz a szeme és a szája;

különös, szokatlan kiütések jelennek meg rajta.

