Kiszámoltuk, mikor jöhet össze a 2,5 millió oltás a nyitáshoz

Amikor eléri az átoltottság a 2,5 millió embert, el lehet kezdeni az újraindítást – jelentette be szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök.

Most tekintsünk el attól, hogy „egy hétvége alatt” egymillió embert, vagy hogy húsvétig minden regisztráltat be tudunk oltani. Nézzük a számokat, amelyek azt mutatják, hogy összesen

az elmúlt két hétben 528 ezer,

míg a legutóbbi egy hétben 184 ezer

főt tudtak beoltani a magyar hatóságok. Azaz némi lassulás látszódik, de az kijelenthető, hogy ha ugyanilyen ütemben zajlik az oltás, akkor

valamikor április közepére lehet meg a kormányfő által mondott 2,5 millió beoltott.

Ha a legutóbbi két hét átlagát nézzük, akkor április 11-én, ha az elmúlt hét napot, akkor április 17-én. Ez akárhogy is nézzük, körülbelül egy hónap.

A miniszterelnök pénteki bejelentése szerint a jelenleg hatályban lévő korlátozások változatlan formában hétfőtől még egy hétig biztosan fennmaradnak. Orbán Viktor pár nappal ezelőtt még arról beszélt, hogy megjósolhatatlan, mikor lesz nyitás. Ha van, aki vállalkozik a nyitás dátumának megjósolására, attól kérjük el a következő heti lottószámokat is – fogalmazott vasárnap a kormányfő.

Az Index megbízásából februárban készült közvélemény-kutatás szerint a többség az óvatos nyitást támogatja. A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek 23 százaléka összességében sikeresnek ítélte a járványkezelést, 41 százalékuknak vegyesek voltak az érzelmei, illetve minden harmadik válaszadó sikertelennek tartotta az intézkedéseket.

Átoltottság: lakosságarányosan jól állunk az EU-ban

Mindenesetre az kijelenthető, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) naponta frissített vakcinakövetője szerint lakosságarányosan Magyarország élen jár az EU-ban, már ami a rendelkezésre álló vakcinákat illeti.

A legfrissebb, március 19-i adatok alapján

100-ból 31,8 emberre jut oltóanyag Magyarországon.

Hazánkba a járványvédelmi központ legfrissebb adatai szerint 2,56 millió adag oltóanyag érkezett, és ebből 1,87 millió dózist fel is használtak – ahogy korábbi cikkünkben is jeleztük, ez nem egyezik a vakcinainfo.gov.hu adataival, ahol a március 19-i közlés szerint 1,48 millió embert oltottak be eddig, közülük 444 ezren pedig már mindkét oltást megkapták.

(Borítókép: Oltáshoz előkészített Pfizer-BioNtech koronavírus elleni vakcina a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Nappali Kórházában kialakított oltóponton 2021. március 16-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)