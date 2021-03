Covid-19: irdatlan veszteség a brit gazdaságban

Több mint 250 milliárd font veszteséget okozott az elmúlt egy évben a brit gazdaságnak a koronavírus-járvány – áll az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) most ismertetett tanulmányában.

A CEBR szerint az összes brit régió közül a legnagyobb veszteség Londont érte. A cég számításai alapján a brit főváros gazdaságának bruttó termelési értékéből 51,4 milliárd font (22 ezer milliárd forint) esett ki ahhoz képest, amelyet a londoni gazdaság a koronavírus-járvány nélkül az elmúlt tizenkét hónapban előállíthatott volna, jelentette az MTI londoni tudósítója.

A ház számítása szerint az utóbbi egy évben a skót gazdaságot 20,5 milliárd font, Walest 9,3 milliárd font veszteség érte a meg nem termelt bruttó hozzáadott érték miatt.

Kapcsolódó Brutálisan zuhant a brit GDP a járvány miatt A bruttó hazai össztermék 19,1 százalékkal esett vissza tavasszal Nagy-Britanniában.

Tavaly február és április, vagyis az elrendelt korlátozások előtti utolsó illetve a zárlat első teljes hónapja között soha nem mért ütemben, 25,8 százalékkal zuhant a brit hazai össztermék.

A tavalyi év egészében átlagosan 9,9 százalékkal, 2013-as szintre esett ez a mutató.

A brit statisztikai hivatal becslése szerint 2,9 százalékkal csökkent januárban a brit hazai össztermék értéke, az előző hónappal összehasonlítva. A CEBR úgy véli: a gazdaság kibocsátása a következő tizenkét hónapban újból eléri a koronavírus-járvány előtti szinteket.