Amikor a szétsatírozott színezőkkel kitapétázott nappali közepén beépül a gyurmába a Mancs őrjárat néhány szereplője, s mindezt széthajigált plüssunikornisok, illetve magányos kirakósdarabok keretezik, az ember megáll egy pillanatra, és jókívánságait fogalmazza a miniszterelnök felé, aki március 8-tól április 7-ig iskola- és óvodazárást rendelt el. Természetesen nem Orbán Viktor tehet arról, hogy a koronavírus harmadik hulláma minden eddiginél nagyobb erővel támad. Azt viszont már nekünk, a home office-ba rekedt szülőknek kell kitalálni, hogy mit kezdjünk a csoportszobából hazaebrudalt gyerkőceinkkel. Ezúttal az óvodáskorú gyerekek szüleinek kínálunk digitális agyviharzást.

A netes kreatívkodást most félretesszük, 2020-ban kimerült a keret, ehelyett szakemberhez fordultunk tanácsért. Hillier-Szalay Enikőt, a Budapest II. kerületében található Százszorszép Óvoda óvónőjét kértük fel arra, hogy szedje csokorba azokat a gyakorlati javaslatokat, melyekkel kialakíthatjuk az otthoni napirendet. „Enikő néni” arra is vállalkozott, hogy a lakásban és kertben végezhető feladatokból, játékokból is összeállítson nekünk egy csomagot.

Íme néhány tipp ahhoz, hogy mosolygós emlékek maradjanak a karanténnapokról!

Napirend otthon? Naná!

Amikor nincsenek betartandó időpontok a gyerekek életében, nagy könnyebbség lehet, ha kicsit elengedhetjük, és ők is elengedhetik magunkat. Ennek ellenére azért érdemes nagy vonalakban követni az óvodai napirendet. Kevésbé feszesen, de hagyjuk meg a szokásos programpontokat a kicsiknél, hiszen az óvodás korosztály számára igazán megnyugtató dolog a „tudom, mi következik” elve. Arról nem beszélve, hogy néhány hét múlva vissza kell térni a régi kerékvágásba, és nagy gondot tud okozni a piciknél, ha merőben máshogyan áll be a „biológiai órájuk”.

Készíthetünk kis képeket a főbb napirendi pontokról, melyeket bármikor lekövethet, akkor is, ha mi éppen egy telefonos konferencián ülve nem tudunk percenként válaszolni az éppen aktuális – számára nyugtalanító – kérdésekre. Ragasszuk ki a szobájába, elérhető magasságba! Kis pillangó, autó vagy más jelölőfigura is lépkedhet rajta. A figurát ő maga is áthelyezheti, ha a következő programpont jön. Higgyék el, szeretni fogja, és nekünk, szülőknek is segít, ha épp belemerülnénk a munkába.

Ötletbörze a lakásban!

Azok, akik lakásba rekedve próbálnak helytállni a munka és a gyerekzsivaly közepette, sok egyszerű, de annál vidámabb játékot tudnak felajánlani a gyerkőcnek, melyeket közösen és egyedül is lehet játszani, akár huzamosabb ideig is. Lássuk a kreatív énünket megmozgató lehetőségeket!

Detektívjáték plüssök kiszabadítására

Egy gombolyag fonálra, néhány szanaszét heverő plüssállatra és egy-két zörgő tárgyra vagy csörgőre lesz szükségünk. Hálózzuk be a szoba egy részét a zsinórral vagy szalaggal, asztallábak, székek, könyvespolcok mentén, mintha csak egy nagy pókhálót fonnánk. Akasszunk rájuk csengettyűt, zörgős alufóliadarabot, kiskanalakat, helyezzük el különböző távolságra a plüssöket, majd biztassuk a lurkót, hogy úgy szabadítsa ki kedvenceit, hogy közben ne érjen hozzá a zsinórhoz, nehogy a kis csengők megszólaljanak. A feladat fejleszti a mozgáskoordinációt, térérzékelést és a kitartást is! Nem lehet elég új pályát készíteni!

Zoknipárosítós-célba dobós

4-5 éves gyerekekkel már játszható és hasznos időtöltés a közös zoknipárosítás! Ki találja meg gyorsabban az ugyanolyan színű zoknikat? Térbeli memóriajátéknak sem utolsó, fejleszti a megfigyelőkészséget, a nagyságok és minták megkülönböztetése a kognitív észlelést és az analizálóképességét is. Mindemellett rávezeti gyermekünket az apróbb háztartásbeli segítségre, melyet a kicsik nagyon szeretnek ebben a korban. Ha ezzel készen vagyunk, mehet a célba dobálás a ruhakosárba! Ha az apró versenyző célba talál a zoknival, pontozhatjuk is. Ha mintás, az duplán ér.

Kreatív sarok

Óvodás gyerekek esetében már be lehet rendezni otthon a kreatív kuckót, mely lehet egy kisasztal vagy egy külön erre kijelölt kis „fészek” a szobában. Ha megbízhatóan nem vesz szájba semmit a gyerek, akkor kis dobozokban érdemes odakészíteni neki papírlapokat, zsírkrétát, ragasztót, gyurmát, ollót vagy gyöngyöket. Az oviban már biztos találkozott ezekkel, de ha egyszer odaülünk mellé és elindítjuk, a kíváncsi kis kezek saját alkotásokkal is biztosan elbűvölnek minket. Vendégségből megmaradt papírtányérok, poharak is jó szolgálatot tesznek. Alkossunk különböző állatokat, ragasztgassunk, tépkedjünk papírfecniket. Kijelölhetünk témákat, akár napi szinten is. Miért is ne legyen ma például „dinós nap” ? A gyerekek imádják az indiános, macskás, járműves napok köré szervezett tevékenységeket. És mindjárt itt a húsvét is!

Karanténnapló a kicsiknek? Miért ne?

Készítsünk egy kis füzetet, amelyben a napjaink kisebb-nagyobb történéseit rögzíthetjük. Bizony, nagyon jó lesz felidézni, mi is történt velünk ebben a nem mindennapi helyzetben. Akár kis rajzok, egy kedves préselt virág vagy az első idei fagyizásról maradt szakadt szalvéta is segíthet megérteni és rendszerezni az élményeket a kicsik fejében. Ezzel nemcsak az emlékezőképességet, hanem az érzelmi funkciókat is erősen megmozgatjuk, érdemes elmondani, milyen esemény milyen érzéseket váltott ki belőlünk. Gyakoroljuk az érzelmi állapotok kifejezését közösen, sokszor ez még a felnőtteknek is nehéz ebben a furcsa helyzetben. A lényeg a sok beszélgetés!

Ha azt szeretnénk, hogy a kicsik elfoglalhassák magukat, amíg mi dolgozunk, jó, ha ezek elöl vannak a gyerekszobában:

nyomdák, papírok, egyszerűbb kirakósok, színezők, gyurma, „böngésző” típusú könyvek, autópálya és építőjáték, és valami olyan, amit már régen játszottunk. Ez sokszor az újdonság erejével hat!

További csináld magad tippek itt!

Irány a kert!

Amikor van lehetőség, érdemes a friss levegőn játszani, ehhez elég, ha körülnézünk a természetben, lássunk néhány ötletet!

Levél- és termésnyomatok

Amíg elintézünk néhány telefont, kint a kertben vagy a parkban gyűjtögethetünk a kicsikkel érdekes alakú, cakkos, íves növénykéket, leveleket, virágokat. Fontos, hogy karakteresek legyenek, mert ha hazaérünk, gyurmára helyezve, majd óvatosan sodrófával hengerelve érdekes dolgokat figyelhetünk meg rajtuk. Akár nagyítót is használhatunk, a kicsik imádnak kis kincsek után kutakodni! Ha levegőn száradó gyurmát használunk, akkor sokáig megmarad, és úgy fest majd, akár egy ősi lenyomat!

Jeges móka

Semmi egyébre nincs szükség, mint néhány apróbb kacatra, például gyöngyökre, műanyag állatokra, Duplo-emberkékre vagy kagylókra. Ezeket egyenként egy jégkockatartóba vagy egy nagyobb műanyag tálba helyezve öntsük fel vízzel, majd hideg esetén kint vagy a fagyasztóba téve fagyasszuk meg. Másnap a teraszon vagy a kertben indulhat a minipaleontológia, próbáljuk kihasználni az olvadást, figyeljük meg, mi történik! Adjunk a gyerekeknek kisebb fakanalat, botot vagy kavicsot, és biztassuk őket, hogy szabadítsák ki a jégbe zárt kincseket! A fizikai megfigyelés látványos és szórakoztató móka lesz, na meg egy kis idő, amíg mondjuk elintézünk némi e-mailezést.

Jóga a szabadban

Egyre népszerűbb és rendkívül fontos játék lehet számunkra a gyerekjóga, ami mindenkinek jól fog esni. Sok helyen találunk ingyenes anyagokat is, melyekben egyszerű, gyerekek számára is élvezetes és nagyon változatos feladatotokat játszhatunk. Van benne egy kis mozgásfejlesztés, javítja az egyensúlyérzéket vagy épp relaxál – 15 percben. Egy matrac vagy puha pléd, és jó idő kell hozzá, más nem.

Kapható sokféle gyerekjógakártya is, ha már van némi rutinunk, akkor a kicsi önállóan is szívesen csinálja az állatutánzó játékokat. Az eredmény mindenkinek örömteli lesz!

Ki lesz a postás?

Ha már sok mindenkivel úgysem találkozunk mostanság, és az otthoni munka mellett csak egy rövid sétára van idő napközben, feldobhatjuk egy kedves kis ötlettel. Készítsünk ki a gyerekrajzokból párat, írjunk rá egy-két mondatban személyes vagy akár általános üzeneteket, végül dobjuk be egy közelben lakó ismerős vagy ismeretlen postaládájába! Ha szeretnénk izgalmasabbá tenni, akár rá is írhatjuk a címünket, hátha mi is kapunk hasonlót. De összebeszélhetünk az ovis barátokkal is, hogy izgalmasabb legyen a játék! A gyerekek felhőtlenül tudnak örülni egy nekik szóló üzenetnek, a postaládát lesni várakozva pedig nagyon jó élmény!

Bármit is ötlünk ki a kinti játékokhoz jó ha van nálunk a kertben, az erkélyen vagy a sétánál:

kisebb maroklabda, nagyító, bogárvizsgáló, kincseknek való kosárka, pléd, böngészhető állatos könyv, ugrókötél, aszfaltkréta, célba dobáshoz cserepek, vödrök, konzervdobozok.

Kitartást mindenkinek, és kellemes karanténnapokat!

(Borítókép: A koronavírus-járvány miatt önkéntes karanténban lévő Lotfi Begi DJ producer és gyermekei a család törökbálinti otthonában 2020. április 7-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)