Drágulnak a baromfitermékek

Egyre inkább drágul a baromfihús: egyelőre még csak a tojás és a pulyka árának növekedése érezhető, de a grillszezon beköszöntével a többi baromfitermék is magasabb áron lesz kapható – írja a Világgazdaság.

A lap szerint az árak növekedését elsősorban az okozza, hogy a baromfitartóknak jóval többet kellett takarmányra költeniük az utóbbi időben, mint korábban.

Az áremelkedési folyamat a baromfi-termékpályákat sem fogja elkerülni

– mondta a Világgazdaságnak Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnök-igazgatója.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a baromfiknál – akárcsak a sertéseknél – a takarmányköltségek teszik ki az élőállat-előállítás önköltségének kétharmadát.

A baromfipiacon már érzékelhető is az árak emelkedése, bár a vágó- és feldolgozóüzemek a jelenlegi válság miatt nem tudják olyan mértékben emelni az áraikat, ahogyan azt a költségeik növekedése indokolná.

Leginkább a tojás és a pulyka árában figyelhető meg, hogy szép lassan „feljebb lépegetnek” – ismertette Csorbai Attila.

A pulyka azért is számít keresettnek, mert Nyugat-Európában a madárinfluenza miatt számos állatot idő előtt le kellett vágni, és az ottani áremelkedés a magyar piacra is hat. A múlt héten már 10 százalék körüli áremelkedésről számoltak be a piaci szereplők.

A többi baromfitermék esetében a grillszezon kezdetén, május–júniusban jöhet majd az áremelkedés – részletezte a BTT elnök-igazgatója.

Csorbai Attila szerint a hústermékek drágulása elkerülhetetlen amiatt, hogy a takarmányárak emelkedése globális jelenség, valamint mert a madárinfluenza miatt olcsó külföldi importra sem lehet számítani. Ugyanakkor az kérdésesnek mondható, hogy a koronavírus miatti gazdasági visszaesés miként fogja befolyásolni a vásárlóerőt.