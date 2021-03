Maradt az alapkamat, de Matolcsyék megszólalnak

Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, és a kamatfolyosó sem változott – közölte kedden a jegybank.

A döntés megfelel az előzetes elemzői várakozásoknak.

A testület előző, februári ülésén is változatlanul hagyta az alapkamatot, és nem változtatott a mínusz 0,5 százalék és 1,85 százalék között behatárolt kamatfolyosón sem. A monetáris tanács legutóbb 2020 júliusában változtatott az alapkamaton, 15 bázisponttal csökkentette azt. Előtte júniusban szintén 15 bázisponttal mérsékelték a kamatot, amely 2016. május 25. óta állt 0,9 százalékon.

Az Index által megkérdezett elemzők sem számítottak kamatemelésre.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy

egyértelműen fokozódnak az inflációs várakozások: az olajáraktól kezdve a különböző nyersanyagárakon át a terményárakig szinte minden drágult az elmúlt időszakban.

Történelmi mélypontja közelében van a forint árfolyama, ami inflációs szempontból mindenképpen negatív, emiatt Suppan szerint muszáj szót ejtenie a jegybanknak arról, hogy egyáltalán várható-e szigorítás a kamatkondíciókon, és ha igen, mikor.

Az év végéig nem kizárt, hogy rákényszerül az MNB a kamatemelésre

– fogalmazott az elemző. Áprilisra ugyanis már 5 százalék feletti inflációt vár Suppan Gergely: csak a benzinárak majdnem 50 százalékkal emelkedtek tavaly április végéhez képest, aminek olyan bázishatása van, hogy ez önmagában körülbelül 3 százalékkal emeli az inflációt.

Török Zoltán, a Raiffeisen elemzője sem számított még kamatemelésre, arra viszont igen, hogy az MNB a korábbinál magasabb inflációs előrejelzést ad az idei és a jövő évre egyaránt. A jegybank előző (decemberi) inflációs jelentésében 3,5-3,6 százalékos inflációt várt az idei évre, míg 2022-re 2,9-3 százalékos inflációt prognosztizált. Török szerint ez nagyobb lesz: az idei évre 4,1 százalékos fogyasztói áremelkedést vár, míg a következő hónapokra közel 5 százalékos pénzromlással számol.

Az MNB egyhetes betéti tenderéről szólva – amelynek a mértékét csütörtökönként állapítják meg – elmondta, hogy az már most az alapkamat szintje felett (0,75 százalék) van, és a piac részéről van is egy ilyen várakozás, hogy ezen emelnek, de ez messze nem biztos, hogy be is következik.

Török szerint most a legvalószínűbb forgatókönyv egy átmeneti inflációemelkedés, ami jövőre visszatérhet a jegybank által várt szintre, „de ezt nem a kamat eszközével, hanem egyéb monetárispolitika-eszközökkel (főleg a mennyiségi lazítással, eszközvásárlási programmal) fogja elérni az MNB”. Ez pedig egyébként ugyanaz, mint amit az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is csinál – tette hozzá.

Megszólal a teljes vezérkar

A kamatdöntést követően, délután három órától sajtótájékoztatót tartanak a jegybank elnökei és alelnökei – a Portfolio cikkében kiemeli, hogy az erről szóló meghívóból az egyelőre nem derült ki, hogy mi az esemény apropója.

(Borítókép: Magyar Nemzeti Bank. Fotó: Bődey János / MTI)