18 éve nem látott mélységbe zuhant az olaj ára

Mély nyomott hagyott a koronavírus-járvány az energiaiparban is, amely a Fidelity International elemzői szerint vélhetően minden idők leggyászosabb évét zárta 2020-ban:

az olaj iránti kereslet jelentősen visszaesett, az árak annyira lezuhantak, mint az elmúlt 18 évben egyszer sem, az európai olajipari részvények 30 százalékkal estek abszolút értékben, míg a nyereség 75 százalékkal lett alacsonyabb átlagosan.

Az energiaipar vállalatvezetői ezért költségcsökkentési intézkedéseket hoztak, és 25 százalékkal csökkentették a tőkeberuházásokat, valamint az osztalékokat is jelentős mértékben visszavágták annak érdekében, hogy tisztább energiába fektethető forrásokat szabadítsanak fel.

A Fidelity szerint a 2021-es esztendő a talpra állásról szól, de időre van szükség, hogy helyreálljon a kereslet.

A cégértékelések az olaj árát hordónként 50-55 dollárra teszik hosszú távon, emellett a nettó adósságállomány csaknem 10 százalékkal csökkenhet.

A középtávú előrejelzések alapján az alacsony és közepes tőkésítettségű vállalatok jobb értéket kínálnak, mint a nagyok, 2022-ben pedig az árak elérhetik a 60-70 dolláros szintet is. A kereslet vélhetően megugrik, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) pedig igazodik ehhez.

A fenntarthatósági kérdések eddig csak európai léptékkel érintették az olajipart, 2021-ben viszont globálisan előtérbe kerülnek

– közölte a Fidelity International, hozzátéve, hogy a szigorodó környezetvédelmi jogszabályok és a fosszilis energiahordozókba áramló befektetések növelik a tőke- és a hitelköltséget is.

A helyzetre többféleképpen is lehet reagálni, így például át lehet térni új technológiára is, ám a Fidelity szerint kétséges, hogy az olajipari nagyágyúi milyen sikerrel tudnának tőkét átcsoportosítani naperőművek vagy szélerőművek létesítésébe. Emellett lehetőség van a forgóeszközökben lekötött készpénz „learatására” is a költségek alacsonyan tartásával és a teljes szabad pénzáramlás szétosztásával.

Az európai olajipari cégek hibrid stratégiát követnek. De még ha el is érik az alacsony karbonkibocsátással kapcsolatos céljaikat, a tiszta energia 2025-ig még akkor is csupán az üzemi cash-flow-juk mindössze öt-tíz százalékát teszi ki

– mondja Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója, aki szerint a legnagyobb olajtársaságok némelyike a 2020-as évek közepén spin-off cégekbe viszi át az alacsony karbonkibocsátású tevékenységeit, új márkanevet vesz fel, majd fokozatosan kifuttatja a fosszilis eszközeit, és a tiszta energiát termelő üzletágat fejleszti tovább.