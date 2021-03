Hiába tiltották be az influenza elleni sprayt, még mindig lehet kapni

Már úgy tűnt, lehúzhatják a rolót, azonban a Fytofontana Kft. továbbra is árulhatja termékeit, a ViroStop influenza elleni száj- és orrsprayt. Mindkét terméket még az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) elődje vette nyilvántartásba évekkel ezelőtt, ám az OGYÉI a közelmúltban betiltotta a két spray forgalmazását, reklámozását, mondván, a cég nem tartotta be a vonatkozó szabályokat.

Az orvostechnikai eszközök nem alapulhatnak gyógyszerhatáson, vagyis farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatáson, márpedig a termékek több ilyen összetevőt, tradicionális növényi gyógyszereket is tartalmaznak. Az OGYÉI szerint a gyártó azzal reklámozta termékeit, hogy azok kóros immunológiai folyamatokat is képesek megelőzni, ráadásul helytelenül sorolta be a gyógyszer hatóanyagait tekintve.

Bár a betiltásnak nincs köze a koronavírus-járványhoz, a ViroStopot úgy is hirdették, hogy legyőzheti a járványt.

Ráadásul jelenleg úgy fest, a betiltás nem járt sikerrel, a két spray továbbra is forgalomban van, a Fytofontana Kft. ugyanis fellebbezett, képviselői szerint a határozat ezzel nem jogerős, vagyis a termékek változatlanul megvásárolhatók – írja a haszon.hu, hozzátéve, hogy a forgalmazó azt is kifejtette, miért fordult a bírósághoz.

Részben azért, mert ezzel hamis tény rögzülhet a termékekkel kapcsolatban, amely szerint veszélyesek és közegészségügyi kockázatot jelentenek. Azt is kiemelte, hogy 40 országban forgalmazzák a ViroStopot, és az eddig eladott több mint kétmillióból egyikre sem érkezett panasz mellékhatások miatt, továbbá csak természetes összetevőkből készül, ráadásul egyik összetevője, a bodorrózsa kivonata gátolja a vírusok bejutását a sejtekbe.

A cég leszögezte, sosem állították, hogy a termékek gyógyítják a koronavírust, csak azt, hogy kutatási eredmények és tapasztalatok igazolják, mennyire hatásos többek között felső légúti – például influenza, koronavírus – fertőzések, megbetegedések megelőzésében és a tünetek csökkentésében.

A gyártó tehát benyújtotta a bizonyítékait, és jelezte, hogy még nincs jogerősen lezárva az eljárás.