A Nemzetközi Oltóközpont Kft. néhány napja még azt ígérte az 5000 forintos regisztrációs díjért cserébe, hogy legkorábban két hónap múlva elkezdik beadni a vakcinákat. Most azonban minden előzmény nélkül közölték, visszafizetik a pénzt.

A Nemzetközi Oltóközpont Kft. tavaly augusztus óta 5000 forintos regisztrációs díjat kért a páciensektől, cserébe azt ígérték, ahogy beszerzik a vakcinát, már oltják is vele az embereket. Hónapokon keresztül szedte a pénzt a cég, és úgy tervezték, ha 2021 végéig nem sikerül beoltani a regisztráltakat, mindenki visszakapja a pénzét.

Ez most idő előtt be is következett: a magánegészségügyi vállalkozás kedden késő este eljuttatott az Indexhez egy közleményt „ingyenessé teszi Covid-vakcina várólistáját a Nemzetközi Oltóközpont Kft.” címmel, amelyben azt írják,

egy héten belül mindenkinek visszaadják a regisztrációs díjat.

Az előregisztráció már nem elérhető az oldalukon.

Vannak helyzetek, amikor a szűkebb értelemben vett szervezési szempontokat felülírja az élet. Most ez történt. Bár eddigi rendszerünket egy szakmai logika mentén építettük fel, be kell látnunk, hogy az a továbbiakban meglévő formájában nem tartható fenn

– írta Kámány Roland, a Nemzetközi Oltóközpont Kft. ügyvezetője.

A döntés, az igazat megvallva, teljes mértékben várható volt. A cég 2020 augusztusa óta szedte be a pénzt, s már idén januárban felhívta magára a kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályának figyelmét. Az akkori fogyasztóvédelmi eljárás során a hivatal csupán apró, honlapjukon tett változtatásokat kért a vállalkozástól, a regisztrációt nem kellett leállítaniuk. Az Index hetekkel ezelőtt megkérdezte a Nemzetközi Oltóközpont Kft.-t, hogy milyen forrásból számít vakcinákra, kivel tárgyalnak. Levelünkre nem érkezett választ, telefonon sem tudtuk elérni a céget.

Azért érdeklődtünk, mert a koronavírus elleni vakcinákat gyártó cégek teljes gyártókapacitásukkal a világ különböző kormányainak igényét próbálják kielégíteni, s jelen helyzetben esély sem kínálkozik arra, hogy magánegészségügyi célra is jusson az oltóanyagból. Ezt a február 25-i Kormányinfón Gulyás Gergely is megerősítette, illetve külön az Indexnek az AstraZeneca és a Pfizer is. A Pfizertől a következő választ kaptuk még február végén:

A globális egészségügyi válsághelyzet megoldása érdekében jelenleg a teljes vakcinakészletet a kormányzati szállítási megállapodások alapján osztjuk szét. Úgy gondoljuk, a kormányzatok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy igazságosan és méltányosan osszák szét a vakcinát a lakosság körében. Jelenleg Magyarországon a COMIRNATY nevű, Pfizer–BioNTech Covid–19 elleni vakcina a kormányzat által szervezett oltáson túl közvetítőkön keresztül vagy privát szolgáltatóknál nem elérhető.

Az AstraZeneca csaknem ugyanezt a választ adta nekünk.

Jelenleg minden erőforrásunkkal a kormányok és a nemzetközi egészségügyi szervezetek felé vállalt kötelezettségeink lehető leggyorsabb teljesítésén dolgozunk, hogy segítsünk a világjárvány megszüntetésében; ennek megfelelően jelenleg nem történik vakcinaszállítás, értékesítés vagy disztribúció a magánszektor számára. Amennyiben valaki kereskedelmi forgalomban kínál vakcinát, akkor az minden bizonnyal hamisítvány, ezért el kell utasítani, és be kell jelenteni a helyi egészségügyi hatóságoknak. Jelenleg nem tudunk pontos dátumot megadni, mikor kezdődhet a vakcina kereskedelmi forgalmazása a magánszektor számára.

A kormányhivatal márciusban újabb eljárást indított a Nemzetközi Oltóközpont Kft.-vel szemben, és azt vizsgálta, hogy a Nemzetközi Oltóközpont Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e a regisztrációs díj beszedésével. A hivatal arra várt választ, hogy mekkora összeget szedett be eddig a cég, és mikortól oltja az embereket.

A vállalkozás néhány nappal ezelőtt küldött levelet a vakcinára regisztrált pácienseknek: az Index birtokába került levélben azt írták, legkevesebb két hónapot kell még várni a Pfizer–BioNTech oltóanyagára, és a két dózis – amelyek az állami oltóprogramban ingyenesek – 28 ezer forintba kerül majd.

A cég azt írta, mind az öt akkor elérhető hazai, koronavírus elleni vakcina gyártójával tárgyalnak.

