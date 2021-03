Több kérdést is feltettünk a Sinopharm koronavírus elleni oltóanyaga kapcsán a külügyminisztériumnak, de válaszukban egy másik vakcináról kaptunk tőlük egy fontos információt. A Szputnyikról.

A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely március 11-én a Szputnyik-szerződéssel párhuzamosan a kínai Sinopharm-vakcina behozataláról aláírt megállapodást is kitette Facebook-oldalára. Ám a két megállapodás között nagy különbség, hogy amíg a kínai dokumentumban a vevő (Nemzeti Népegészségügyi Központ) mellett szerepel az eladó és a szállításért felelős cég is (mindkettőt a magyar Danubia Pharma Kft. bonyolítja, melynek vezetőjével interjúztunk is), a Szputnyik esetében csak az eladót (a moszkvai székhelyű RDIF, vagyis egy állami alapkezelő) és a vevőt (Nemzeti Népegészségügyi Központ) tüntették fel, a szállítást intéző céget viszont nem.

A szállító cég nevére rá sem kérdeztünk a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál, másra viszont igen, a válaszukból pedig kiderült, ki hozza Magyarországra az orosz oltóanyagot.

Eredetileg két kérdéssel fordultunk hozzájuk:

Egyrészt azt szerettük volna megtudni, mi az oka, hogy az orosz Szputnyik V vakcina behozásához nem volt szükség köztes gyógyszer-nagykereskedelmi cégre az ügyletnél, míg a kínai vakcina esetében szükség volt rá.

Emellett kíváncsiak voltunk, milyen kritériumrendszert alakított ki a külügyminisztérium vagy az NNK, amely alapján kiválasztotta a legmegfelelőbb gyógyszer-nagykereskedelmi céget, a Danubia Pharmát.

Ugyanis a kormány idén januárban maga döntött úgy, hogy egy határozattal kiveszi a vakcinabeszerzést a közbeszerzési törvény hatálya alól, így viszont nem tudjuk, kik és milyen feltételrendszer szerint pályázhattak, s mi alapján dőlt el a győztes Danubia Pharma Kft. kiléte.

A külügyminisztérium hosszú választ küldött, melyben leírta az Indexnek, hogy a brüsszeli vakcinabeszerzés lassú, a legdrágább vakcina pedig az, amely emberéletekbe kerülhet. A konkrétumokra térve megírták, miért a Danubia Pharma hozhatja be Kínából a Sinopharm-vakcinát: „(a cég) több mint 10 éves múltra tekint vissza a generikus és originális gyógyszerek export-import nagykereskedelmi tevékenységében. Kiterjedt partneri hálózattal rendelkezik úgy Európában, mint Ázsiában. Nemzetközi gyógyszergyártó partnerei részére teljes szolgáltatási palettát kínál, úgy mint bérgyártás szervezése, minőségirányítás (GMP), gyógyszerek törzskönyvezése, farmakovigilancia – azaz mellékhatások nyomon követése.”

Végezetül azt is hozzátették,

az orosz Szputnyik V oltóanyagot a DHL szállítja Magyarország területére, amely rendelkezik gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.

Arról tavaly Kossuth József, a Budapest Airport cargovezetője nyilatkozott az AIRportal.hu-nak, hogy a Budapest Airporton keresztül több nagy globális szolgáltató is szállít majd vakcinát, ilyen a DHL, a FedEx és a UPS. Az oltóanyagokat pedig a BUD Cargo Cityben, vagyis a reptér külön erre a célra berendezett raktárában lehet tárolni.

A DHL már tavaly februárban elkezdett felkészülni rá, hogy az egyik legfontosabb pont lehet a logisztikában, majd

megállapodott a Pfizer–BioNTech céggel a vakcinájuk globális szállításáról.

A vállalat leszerződött az ausztrál kormánnyal, hogy ha a kabinet megegyezik az AstraZenecával és a Novavaxszal, az ő oltóanyagaikat is a DHL fogja szállítani. A UPS a Modernával kötött hasonló szállítási megállapodást.

(Borítókép: Újonnan beérkezett orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcinák Tunéziában, 2021. március 9-én. Fotó: FETHI BELAID / AFP)