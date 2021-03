Velkey György: A gyerekeket is oltani kellene

A minden eddiginél agresszívabb, teljes pályás letámadást végző harmadik koronavírus-hullámban hihetetlenül nagy nyomás nehezedik a Bethesda Gyermekkórházra is. Még mindig át tudják venni a többi intézményből a Covid miatt kiszoruló betegeket?

A gyerekeknél a koronavírus-ellátás megszervezése továbbra is ugyanúgy zajlik. Például átvettük, átvesszük a Covid-osztállyá alakult, ezért lezárt kistarcsai és váci gyermekosztály összes betegét is. A covidos gyerekek ellátását továbbra is a Heim Pál Kórház végzi a fővárosban és környékén, mindenki odakerül, aki fekvőbeteg és tartósabb kezelést igényel.

Közben persze ambulánsan hozzánk is érkeznek koronavírusos betegek, mert most a gyerekek is nagy százalékban megfertőződnek. Ha kórházi kezelést igényelnek, mi is a Heim Pál Kórházba küldjük őket. Szintén változatlanul zajlanak nálunk a kivizsgálások és a műtétek, mert a döntéshozók már egy évvel ezelőtt, a pandémia elején, józanul úgy döntöttek, hogy a nem koronavírusos, beteg gyermekek semmiképp nem kerülhetnek hátrányba a járványhelyzet ellenére sem, így az ellátásuk folyamatos.

Mit okoz a gyerekeknél a brit mutáns? Náluk is durvább, nehezebben viselhető tüneteket produkál?

A gyerekeknél a koronavírus-fertőzés továbbra is igencsak sokféle formában jelentkezik, a felső-légúti és tüdőpanaszoktól kezdve a hányás-hasmenéses gyomor-bélhurutokon át a kellemetlen bőrtünetekig. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a harmadik hullám a gyerekeknél is valamivel súlyosabb tüneteket okoz. Elsősorban a kamaszoknál. Például most többeknek lesz tüdőgyulladása és kritikus az állapota. Közben a gyerekek körében már egyre gyakrabban észleljük a sokszervigyulladás-szindrómát, amely során a koronavírus-fertőzés után körülbelül négy-öt héttel furcsa utókórkép jelentkezik.

A Bethesdának is egyre több ilyen esete volt az utóbbi időben. Súlyos állapot, amelytől nagyon rosszul tudnak lenni a gyerekek. Többnyire magas lázzal, kiütésekkel jár, a betegek veseműködése, keringése és a légzésfunkciói is rosszabbul működnek. Aki ezzel küzd, nem ritkán intenzív kezelést igényel, ilyenkor a sürgősségi gyerekgyógyászat legerősebb fegyvertárát is be kell vetni. 160 koronavírusos gyerek közül nagyjából egyet érint, és néhány napos intenzív kezelést követően az esetek legnagyobb részében visszafordul a beteg állapota.

Alig néhány napja cikkezik a nemzetközi és már a magyar sajtó is az egyelőre elég rejtélyes, és annál aggasztóbb „hosszú Covid” jelenségéről. A gyerekek körében itthon hogyan, milyen formában jelentkezik ez?

Ez az akut betegség elhúzódása, hosszú hetekig való fennállása. Ekkor a légzési tünetek, a fáradtság, az izomfájdalmak, a rossz közérzet megmaradhat akár hat-nyolc hétig is. Az utóbbi időben ebből is többet észlelünk.

Fognak oltani?

A héten jeleztük a kormányhivatalnak, hogy szívesen vállalunk nagyobb részt a járvány elleni védekezésből, hogy tehermentesítsük azokat a kollégákat, akik más kórházak Covid-osztályain dolgoznak. Így csütörtöktől nálunk is még nagyobb erőkkel zajlik az oltás, amelynek a hátterét a munkatársainkkal fogjuk biztosítani.

Egész pontosan kiket oltanak? Gondolom, nem a gyerekeket.

A kormányhivatal úgy osztotta be, hogy az elkövetkező héten a koronavírus elleni oltásra regisztrált 15. kerületi lakosok közül sokan kerülnek majd hozzánk. Most Pfizer- és Szputnyik V vakcinát fogunk kapni, de korábban oltottunk már AstraZenecával is. Mi is a felnőtt tömegoltásban veszünk részt. A gyerekek oltására továbbra sincs engedély, ők egyelőre nincsenek besorolva a vakcinaprotokollba, de klinikai vizsgálatok már zajlanak a világban, és remélem, ők is mielőbb sorra kerülhetnek.

Korábban sok munkatársuk, köztük ön is elszenvedte a koronavírust. A Bethesda munkatársainak oltása rendben lezajlott?

Még a második hullámban fertőződtünk meg többen. Volt, akit jobban, mást kevésbé viselt meg a vírusfertőzés. Hála istennek, mindannyian életben maradtunk. Mi már nagyon hamar, az első hullám kezdetén hazaküldtük, és otthonról is végezhető munkát, például távgyógyítási, adminisztratív feladatokat bíztunk a koruk és/vagy a krónikus betegségük miatt fokozottan veszélyeztetett kollégáinkra. Most a várandós édesanyákat foglalkoztatjuk szigorúan otthonról, és alig várjuk, hogy őket is olthassuk.

Ettől függetlenül, amióta az egészségügyi dolgozók, köztük az én munkatársaim is be vannak oltva, sokkal nyugodtabb a belső légkör. Csaknem egy éven át mi, egészségügyben dolgozók úgy éreztük, hogy közvetlen életveszélyben vagyunk – az oltás után érezhető a megkönnyebbülés. Most csaknem húsz fiatal kollégánk a nagy terhek enyhítésére átment Covid-osztályokra segíteni. Őket itt, a rutinellátásokban most a tapasztaltabb gyerekgyógyászok, a főorvosok helyettesítik, így mindenkinek jut pluszfeladat.

Az első hullám alatt a Bethesda Gyermekkórház sajátosan oldotta meg az óvoda- és iskolabezárások idején, hogy az orvosaik, egészségügyi szakdolgozóik ne essenek ki a munkából. Ezúttal megnyitott a Bethesda karanténsulija?

Igen, mert ugye a társadalom többségével ellentétben számunkra elsősorban az a kihívás, hogy mi nem maradhatunk otthon. Ezért ahogy március 8-tól ismét bezártak az óvodák, iskolák, újból elindítottuk a kórházi napközinket, ahol rendesen zajlik az oktatás. Ide most is húsznál több olyan gyermek jár, akinek a szülei máskülönben most kiesnének nálunk a betegellátásból.

A gyerekekkel ezúttal is a gyógypedagógus, pszichológus és lelkész munkatársaink foglalkoznak, akik éreznek magukban affinitást, vagy van is pedagógusi végzettségük, alapdiplomájuk. Most is nagyon hálásak vagyunk nekik ezért az extra vállalásért, amellyel hatalmas segítséget nyújtanak mindannyiunk számára. Az pedig külön öröm, hogy a saját gyerekeink, unokáink szaladgálnak körülöttünk a kórház udvarán, a játszótéren.

Gondolom, az is plusz lendületet ad, hogy új esélyt adnak a közelmúltban még reménytelennek titulált kisgyerekeknek. Igaz, hogy a Bethesdában hamarosan már a tizenkettedik SMA-s kisgyermek génterápiás kezelésére készülnek?

Igen. A három magyarországi kisgyermek mellett most már összesen nyolc külföldi kisgyermek is megkapta a Bethesdában a gyógyszert, a világ legdrágább gyógyszereként említett úttörő génterápiát. Ezt a megfelelő indikáció és feltételek esetén minél előbb meg kell kapniuk a kis betegeknek, hogy a kezelés hatásos lehessen. Ezért a járványban is muszáj sietni: mindez komoly logisztikát, rengeteg egyeztetést, szervezést igényel, mert ahogy telik az idő, a gyerekeknek annál kisebb az esélye az egészséges életre. Különben a sejtek, amelyeket megsegítünk ezzel a génterápiával, elpusztulnak, és már nem javíthatók.

Ráadásul speciális immuncsökkentett állapotban lehet csupán alkalmazni ezt a génterápiát, így a koronavírus-járványban még inkább ügyelni kell a biztonságra. Az SMA-s gyerekek gyógyítása komplex eljárás, a génterápia, amelyben Európában is az élmezőnyben vagyunk, nagy büszkeség számunkra, de sok más vonatkozása is van ennek a gondozásnak, amiben a Semmelweis Egyetemmel együtt napról napra sok elkeseredett helyzetben lévő családnak tudunk segíteni.

