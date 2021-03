Az oldal, ahol végre megtalálják a nekik való orvost a magyarok

Kárpátalján a magyarlakta településeken a betegedukáció és az általános egészségügyi műveltség szintje legalább húsz-harminc évvel van elmaradva. Leginkább az állami fejlesztések hiányában, a nehéz körülmények miatt az újszülöttől a nyugdíjasig számtalan olyan beteggel találkoztunk ott, akinél az ellátás, a rehabilitáció hiánya súlyos, akár vissza nem fordítható problémákat okozott.

Ahogy olyan történetről is tudunk, hogy a szülők a Felvidékről minden alkalommal két-három órákat utaztak a beteg gyermekükkel a magyarországi fejlesztőközpontba, mert nem tudták, hogy létezik ilyen a hozzájuk jóval közelebbi Révkomáromban is. És még végtelen mennyiségben sorolhatnám a hasonló keserű tapasztalatokat – meséli Veres Márton, a közelmúltban elindult Segítég.ma projektvezetője.

A részben általa megálmodott online platform főként az említett problémák megoldására jött létre. Mint az ötletgazda mondja, eddig korábban sehol nem volt kigyűjtve, hogy a határon túl vagy a diaszpórában élő magyarok helyben kitől kérhetnek az anyanyelvükön segítséget. Legyen szó szakorvosról, gyógypedagógusról vagy pszichológusról.

Innen jött a gondolat, hogy szülessen egy folyamatosan épülő online adatbázis egy keresőfelülettel, amellyel a Magyarország határain kívül élő magyarok könnyen, gyorsan találnak maguknak a közelükben magyar szakembereket.

Csak magyarul a bajokról

A Segítség.ma gondolata jó pár évvel ezelőtt született, mikor Veres Márton, akkor még a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Külhoni Program vezetőjeként, a Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatával közösen évente több száz egészségügyi hallgatót utaztatott ki Kárpátaljára.

Ekkor az egyetemisták négy éven át az ottani magyarlakta településeken közel négyezer embernél végezték el a legkülönbözőbb komplex egészségügyi szűrővizsgálatokat, hogy ennyivel is gyakorolják leendő hivatásukat, valamint építsék, ápolják a kapcsolatokat a határon túliakkal. Nem is beszélve az ott élőknek nyújtott hasznos, anyanyelvű egészségügyi szolgáltatásokról.

Ezeken a szűréseken tapasztaltuk meg, hogy a kárpátaljai magyarok közül sokan nem fordultak orvoshoz, segítő szakemberhez, mert függetlenül a nyelvtudás szintjétől ukránul nem tudtak, nem akartak beszélni az intim testi és pszichés problémáikról. Szintén ekkor derült ki, hogy sok helyi magyar orvos nem tudja, kihez, melyik magyar nyelvű ellátóhoz irányítsa tovább a pácienst, mikor betelt a praxisa

– sorolja a Segítség.ma projektvezetője, aki végül mai munkatársaival 2018-ban fektette le a kezdeményezés alapjait. Hosszas keresgélés és lobbizás után végül 2019 végén az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Innovációért felelős helyettes államtitkársága biztosított jelentősebb kezdő tőkét a csapatnak, hogy elindulhasson az oldal, amit 2020 novemberében adtak át tesztelésre a felhasználóknak.

Pályafutása során talán a miénk volt az ITM első olyan közösségi startuptámogatása, amit pilot jelleggel ítéltek meg, illetve azzal a feltétellel, hogy olyan üzleti modellt találjunk ki, amivel fenntarthatóvá tudjuk tenni a projektet. Most ezen dolgozunk

– teszi hozzá Veres Márton.

Nem elengedni a külföldön praktizáló magyar orvosokat

Az egyedülálló Kárpát-medencei együttműködés pedig azóta is egyre épül, nemrég érték el a 400 regisztrált felhasználót, akikből 150 szakember. Azóta Kárpátalján, Erdélyen és a Felvidéken túl a Segítség.ma adatbázisába már nemcsak a határon túli szakemberek és páciensek regisztrálhatnak ingyenesen, hanem például az Angliában, Németországban vagy épp az Egyesült Államokban élő magyarok is.

Nem szabad megfeledkezni a többszázezres nyugati diaszpórában élő magyarról sem, akiknek ugyanúgy szükségük van megbízható nőgyógyászra, gyógypedagógusra, fogorvosra. Ahogy a külföldön praktizáló magyar szakembereket sem szeretnénk végleg elveszíteni. Fontos, hogy őket is megszólítva elérhetővé tegyük szolgáltatásaikat, így a diaszpórában élő magyarok segítségért tudjanak fordulni hozzájuk.

A Segítség.ma oldalán most egy gyors és ingyenes regisztrációt követően a páciensek vagy érdeklődők lakóhely, továbbá egészségügyi szakterületek alapján kereshetnek maguknak anyanyelvű ellátást, és vehetik fel a kapcsolatot az ellátókkal.

Fontos szolgáltatás az is, hogy az oldalon keresztül a szakemberek is felvehetik egymással a kapcsolatot, ahogy az egyetemi hallgatók gyakorlati helyet is kereshetnek rajta maguknak. Közben folyamatosan kerülnek fel szakemberekkel készült betegedukációs tartalmak, videók is a Segítség.ma csatornáira, felületére – magyarázza Veres Márton.

A projektvezető számításai szerint még két-három év kell ahhoz, hogy annyira felfejlődjön a Segítség.ma adatbázisa, hogy igazán profi szolgáltatást tudjanak nyújtani. Addig is várják, hogy az oldalra a határon túli területekről és a diaszpórából is minél többen regisztráljanak.

