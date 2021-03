Még mindig nincs gyanúsítottja a 18 milliárdos EMIR-ügynek

A kormánypárti sajtó friss sajtóértesülésként tálalja, hogy a Fővárosi Főügyészség helyt adott a Miniszterelnöki Hivatal által a rendőrség nyomozást megszüntető határozatával szemben benyújtott panaszának, és elrendelte a nyomozás folytatását. A sztori szépséghibája, hogy ez az ügyészségi döntés még 2019-ben született, és a büntetőeljárás – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének gyanúja miatt – jelenleg is folyik. Negyedik esztendeje.

Az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) ügye azért vált most érdekessé a kormánypárti sajtóban, mert az ügyben érintett Dobrev Klára is, akit a DK potenciális miniszterelnök-jelöltjének tartanak az ellenzéki összefogás által tervezett előválasztáson.

A rendőrségi nyomozás Lázár János, a Miniszterelnökség korábbi vezetőjének feljelentésére indult, miután 2017 tavaszán kiderült, hogy

az EMIR-rendszer kiépítésével összefüggő szabálytalan közbeszerzések miatt összesen 18 milliárdot kell visszafizetnünk az Európai Bizottságnak.

Az EU nyolc, 2003 és 2009 között megkötött szerződés ügyében állapított meg súlyos szabálytalanságokat. A vizsgálatok során ugyanis kiderült, hogy „a felelős állami szervek a Welt 2000 Kft. részére a közbeszerzési szabályokat súlyosan megsértve, a magyar állam érdekeivel ellentétes módon juttatták el üzleti köröknek annak az informatikai rendszernek a működtetését, amely 12 ezer milliárd forintot kezelt”.

Lázár János feljelentése alapján a rendőrség az uniós projektek lebonyolításában fontos szerepet játszó EMIR fejlesztését és működtetését végző Welt 2000 Kft.-vel a több milliárd forintra rúgó megbízási szerződéseket vizsgálja csaknem négy esztendeje. Ezeket a szerződéseket a Gyurcsány-kormány idején az a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) ütötte nyélbe, amelyben fontos vezető funkciót töltött be – a jobboldali sajtóban Gyurcsánynénak titulált – Dobrev Klára. A nyolc szerződésből hármat Heil Péter írt alá, aki az NFÜ, illetve jogelődjének elnökhelyettese volt 2002 és 2007 között, 2010 után pedig a Gyurcsányék érdekeltségébe tartozó Altus Zrt.-nél lett tanácsadási igazgató.

Az Origo a kétéves hírt felmelegítő cikkében közzétett egy dokumentumot is, amelyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Korrupció és Gazdasági Bűnügyek Osztálya arról tájékoztatja az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. igazgatóját, Dányi Gábor Zoltánt, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat nyomozást. A hírt több jobboldali sajtóorgánum átvette.

Ennek a cégnek az alapítója a Miniszterelnökség, és lényegében ma ugyanazt a munkát végzi, amit korábban a Welt 2000 Kft. látott el.

Ez a cég követi tehát figyelemmel a Welt 2000 Kft. ügyében folyó nyomozás állását.

A Magyar Nemzet „Gyurcsányék uniós mutyijáról” rendőrségi forrásból úgy értesült, hogy a nyomozás „a Welt 2000 Kft. tevékenysége kapcsán ismeretlen tettes ellen” folyik, vagyis

a kormány 2017-ben tett feljelentésére még 2017-ben elrendelt megfeszített erővel végzett nyomozati eljárás a mai napig nem jutott olyan szakaszba, hogy az ügyben bárkit is gyanúsítottként hallgathassanak ki

egy olyan nagy horderejű büntetőügyben, amely miatt a kormányzati tájékoztatás szerint 18 milliárd forintot kellett visszafizetnünk az Európai Uniónak a 2007–2013-as uniós költségvetés felülvizsgálata során, az EMIR-rel kapcsolatos szabálytalan pályázatok miatt.

Az Origo megszólaltatta Budai Gyulát, a Fidesz országgyűlési képviselőjét is, aki a 2010-elszámoltatási biztosként járt el a gyanúsnak ítélt ügyekben, ám tevékenységét igazán komoly eredmények nem követték, most azonban az Origónak arról beszélt, „örömteli, hogy újraindult a nyomozás, mivel szerinte ebben az ügyben egyértelműen bűncselekmény történhetett”.

A sajtó folyamatosan beszámolt a Welt 2000 állammal kötött ügyleteiről. 2009-ben például éppen az Origo számolt be arról, hogy az NFÜ újabb nagy összegű szerződést kötött a Welt 2000-rel, amely az azt megelőző időszakban összesen 4,6 milliárd forintnyi megbízást kapott verseny nélkül. A portál emlékeztetett arra is, hogy 2008 végén Vági Márton, az uniós pályázatok lebonyolításáért felelős szervezet vezetője szilveszter napján írt alá egy éves szinten akár többmilliárdos összeget is elérő szerződést, amely az EU-s pályáztatást segítő informatikai rendszer továbbfejlesztése és vele kapcsolatos más szolgáltatásokról szólt.

Tehát nem indokolt kizárólag csak Dobrev Klára nevét emlegetni a gyanúval illetett EMIR-ügyletekkel kapcsolatban.

Vági Mártonnak egyébként a 2010-es kormányváltás idején az átadás-átvétel előtti hetekben egyetlen napon kétszer is milliós nagyságrendű jutalmat utaltak ki, és miután Fellegi Ádám miniszter azzal az indokkal menesztette az NFÜ elnöki posztjáról, hogy a megítélése szerint Vági „elnöki tevékenysége veszélyeztette az ügynökség működését”, szinte azonnal az MLSZ főtitkári székébe kerülhetett.

2009 májusára tehát már összesen 4,9 milliárdot fizettek ki a Welt 2000 Kft.-nek hét szerződés alapján, a nyolcadik, 2008 végén kötött szerződés szerint havonta 200 milliót fizettek a cégnek a monitoringrendszer működtetéséért.

Megtartották a forráskódot

A Welt 2000 helyzetbe hozásához szükséges gyanúsnak tekinthető trükk, avagy „okosság” lényege az volt, hogy a legelső pályázatot teljes mértékben makulátlan szabályossággal hajtották végre. Nyílt versenyen választották ki húsz pályázó közül az EMIR-rel összefüggő feladatra a Welt 2000 Kft-t. A szerződés összege egyébként olyan alacsony volt, bruttó 262 millió forint, hogy vagy az történt, hogy a komoly versenytársak erőteljes érdeklődését nem váltotta ki a pályázat, vagy az, hogy a rendelkezésre álló igen rövid idő alatt kockázatosnak ítélték elvállalni a munkát. Végül ez a kis összegű szerződés volt az, ami bebetonozta a Welt 2000-et az EMIR-rel kapcsolatot feladatokba, utána már nem lehetett másra bízni a számítógépes rendszerrel kapcsolatos milliárdos nagyságrendű megbízási díjjal járó, fejlesztésekre, működtetésre szóló feladatot, mint az eredeti rendszert kifejlesztő társaságra. Ugyanis

az alacsony árhoz a vállalkozó számára előnyös feltétel társult, hogy a jog, a forrÁSkód nála maradhatott.

A kormánypárti sajtó a Welt 2000 Kft.-t az MSZP-hez közel álló társaságként aposztrofálja, mert a rendszert kifejlesztő Komáromi András egy időben MSZP-színekben megválasztott önkormányzati képviselő volt Kőbányán, ám ugyanez a vállalkozás az első Orbán-kormány beszállítója is volt.

Kell egy szoftver!

Az EMIR története Magyarország uniós csatlakozásának idejére nyúlik vissza. Ekkor vált nélkülözhetetlenné a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára egy olyan számítógépes szoftver, amely képes kezelni és nyomon követni az unióból érkező pénzek felhasználását.

A 2004 és 2013 közötti uniós költségvetési ciklus ideje alatt 10 ezer milliárd forintnyi uniós forrás jött be az országba. Ennek a hatalmas pénzösszegnek a fogadására kellett az unió által előírt számítógépes háttérrel felkészülnünk.

2003-ban nyílt tenderen azért tudta elnyerni a Welt 2000 ezt a munkát, mert Komáromi András szakértelmének és egy korábbi pályázatkezelő szoftver fejlesztésének köszönhetően ez a cég tudta elvállani a kiírásban megszabott rövid határidőre ezt a feladatot.

Egyébként Komáromi korábbi fejlesztése, ami az EMIR-hez is alapul szolgált, az első Orbán-kormány idejére esett, a Matolcsy György nevével fémjelzett Széchenyi-terv végrehajtását segítette, a Matolcsy által vezetett gazdasági minisztérium megrendelésére készült. Néhány évvel később, a Gyurcsány-kormány idején ezt fejlesztették tovább úgy, hogy az új program az EU-s pénzekből megvalósuló projekteket képes kezelni.

A Welt 2000-nek a legelső EMIR-re kötött szerződését tehát sikerült olyan feltételekkel megkötnie, hogy az alacsony szerződéses összeg mellett a fejlesztő, a nyertes cégben résztulajdonos Komáromi Andrásé maradhatott az EMIR forráskódjának joga.

Ez a szerzői jog volt az oka, hogy az első szerződés teljesülése után hosszú éveken keresztül a Welt 2000 köthetett milliárdos szerződéseket az EMIR-hez kapcsolódó karbantartási, fejlesztési munkák elvégzésére.

2006-ban Komáromi eladta a tulajdonrészét a Welt 2000-ben, viszont megtartotta az EMIR forráskódjának a jogát.

A magyar kormányt nemcsak a 2010-es fordulat után zavarta, hogy az EMIR jogviszonya miatt függő helyzetbe került a rendszer üzemeltetőivel szemben, hanem már a Gyurcsány-kormány idején is. Bajnai Gordon 2008-ban, az NFÜ vezetőjeként meg akarta vásárolni az államnak az EMIR-szoftver jogait, de nem sikerült neki. Már Bajnaiék idején is akként akartak nyomást gyakorolni a cégre, hogy 2008-ban korrupció gyanúja miatt nyomozást indítottak ellenük. Ez a vizsgálat semmilyen eredményt nem hozott, nem derítettek fel semmi törvénysértő dolgot.

A kormány pedig használta az EMIR-t, és fizetett, mint a katonatiszt a Welt 2000-nek.

A 2010-es választás után az informatikában jártas, saját jogon szabadalmi joggal is rendelkező Rogán Antal országgyűlési képviselő próbált eljárni az EMIR forráskódjának megszerzése érdekében. Erről annak idején a 444.hu adott érdekes beszámolót.

2012-ben az Orbán-kormány még egy új szoftvert is megrendelt a Welt 2000 Kft.-től, amely az összes állami közbeszerzés adminisztrációját, a pénzek szétosztását és felhasználásának nyomon követését végzi, beleértve azokat is, amelyeket az EMIR kezelt. A szoftver a FAIR (Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer) nevet kapta. Nem tudjuk, hogy erre a munkára hogy tudták nyílt versenytárgyaláson kiválasztani a fejlesztőt, tekintve, hogy az EMIR által kezelt adatokat is használja a szoftver.

A kormány, okulva a korábbi tapasztalatokból, megvette az új szoftver forráskódját is, mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, mert a teljes beruházás 2,3 milliárdot taksált.

(Az összegből a legnagyobb tételek, az adatbázis- és a szoftverlicenc értéke 1,2 milliárd forint, a mérnöki munka ára 652 millió, a hardvereszközöké pedig 167 millió forint volt.)

A kormánnyal kötött jó üzlet ellenére sem volt hajlandó Komáromi András az EMIR forráskódjának jogától megválni. Márpedig e nélkül nem lehetett a szükséges módosításokat végrehajtani az EMIR-rendszeren.

A kormány vásárolna, a NAV vizsgálódna

2013-ban, amikor Lázár János lett a Miniszterelnöki Hivatal államtitkáraként felelős az uniós forrásokért, és így a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget is ő vezette, 2013 novemberében Orbán Viktortól azt a feladatot kapta, hogy központosítsa az EU-s pénzek elosztását nyomon követő információs technológiai rendszereket, mégpedig január 1-től, vagyis vegye át a Welt 2000 által végzett feladatokat. Ezen a napon szűnt meg az NFÜ, a Miniszterelnökség feladata lett az EU-s pénzek koordinálása és ellenőrzése. Vagyis Lázár Jánosé.

Innentől felpörögtek az események. Miután szépen leszállította a magyar kormánynak a kétmilliárdot érő forráskódú új szoftvert a Welt 2000 Kft., fegyveres NAV-nyomozók szállták meg cég irodáját, a cégvezetők otthonát, az eljárás a 2006 és 2009 között elkövetett áfacsalás gyanúja miatt indult.

Lázár János természetesen tagadta, hogy kapcsolat lenne az adóhatóság eljárása és a kormány Welt 2000 Kft.-vel kapcsolatos vásárlási szándéka között. Helyettese Csepreghy Nándor úgy fogalmazott, hogy

nem hiszünk az ilyen módszerekben.

Egyébiránt, amikor a fegyveres nyomozók rajtaütöttek a szoftverfejlesztő cég irodáján, még nem fizették ki a leszállított szoftverért járó 2,33 milliárd forintot, ami a FAIR névre hallgatott.

2004 januárjában Lázár János jobbkeze, Csepreghy Nándor helyettes államtitkár arról adott a hírt a vg.hu-nak, hogy év végéig sikerül megvásárolni a Welt 2000 Kft.-t az eredeti ajánlatnál 1 milliárd forinttal olcsóbban, ám a tulajdonosok ezt cáfoltak, annyit erősítettek meg, hogy folynak a tárgyalások a cég eladásáról.

2014 februárjában a Miniszterelnökség közleményben adta hírül, hogy „Lázár János alá fogja írni a vételi megállapodást az EU-s pénzeket kezelő információ technológiai rendszerre, a kormány a vételi szándéknyilatkozatot már aláírta”.

A vételárról annyi derült ki, hogy az kevesebb 1 milliárdnál, ami viszont a cég éves árbevételénél is alacsonyabb összeget jelentett abban az időben.

Március 1-jén pedig már a kormány bejelentette, hogy 800 millió forintos áron megszerezte a céget és az EMIR forráskódjának jogát. Másnap, március 2-án jött a közvéleményben mély döbbenetet kiváltó hír, hogy elhunyt Komáromi András.

Aztán kiderült az is, hogy a nagy sietségben azon a napon, amikor végül aláírták a cég eladásáról szóló szerződéseket Komáromi Andrással, egy fontos dokumentumot elmulasztottak aláíratni vele.

Ezért az elhúzódó örökösödési eljárás miatt végül Komáromi András gyerekei nevében az édesanyjuk írta alá az adásvételhez még szükséges iratokat 2014 őszén.

Egyébként a Welt 2000 Kft. tulajdonosaival és vezetőivel szemben végül nem emeltek vádat adócsalás miatt.

És a most folyó eljárásban, amire kormánypárti sajtó felhívta a figyelmünket, sem gyanúsítottak még meg senkit.

