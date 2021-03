Jól használják a magyar cégek az európai uniós védjegyet

A védjegyre a legalább ötezer ügyféllel rendelkezők nyújthatnak be kérelmet.

Több magyar cég is eredményes az európai uniós védjegyek területén; olyan jó nevű és nagy múltú cégeket is maga mögé utasított aktivitásban tavaly az üveggyapottermékekre szakosodott Ursa Salgótarján Zrt., mint a Richter Gedeon és a Zwack Unicum – számolt be róla a Világgazdaság.

A híradásból kiderült, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) adatai szerint a magyar bejelentők 2020-ban 837 európai uniós védjegybejelentést nyújtottak be az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO), 11 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ezenfelül tavaly 686, magyar eredetű európai uniós védjegy lajstromozása történt meg, ami 13 százalékkal több az előző évihez képest.

Ez azért fontos, mert látszik, hogy erősödnek a hazai vállalkozások, és a nemzetközi piacra lépésnél már a tudatosságra is figyelnek, oltalommal lépnek piacra, megelőzve, hogy könnyen másolható legyen a termékük

– mondta Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.

Az EUIPO-n túl a magyar gazdaság szereplői 205 nemzetközi (madridi megállapodás és jegyzőkönyv szerinti) védjegybejelentést tettek, ami 18 százalékkal múlta felül az előző évit.