Felavatták az Üzbég–Magyar Burgonyakutató Központot

Orbán Viktor és a magyar kormány tagjainak üzbegisztáni látogatása során egy új intézmény, az Üzbég–Magyar Burgonyakutató Központ is megnyithatta kapuit.

Magyarország stratégiai törekvése, hogy Üzbegisztánnal minél szorosabb kapcsolata épüljön ki a mezőgazdaság területén

– jelentette ki Nagy István agrárminiszter Taskentben kedden, az Üzbég–Magyar Burgonyakutató Központ avatóünnepségén.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövő agráriuma a korszerű tudásra és a modern technológiákra épül. Kiemelte emellett azt is, hogy

a kenyér mellett a burgonya a másik igen fontos élelmiszer, amelynek nemcsak múltja, hanem jövője is van a térségben.

Hozzáfűzte, hogy a két ország közt létrejött megállapodás lényege az, hogy magyar és üzbég szakértők közösen mérjék fel a helyi burgonyatermesztési és -kutatási lehetőségeket, illetve részletes projektet dolgozzanak ki az ágazat további fejlődése érdekében.

Állítása szerint az együttműködés hozzájárulhat az újabb szakemberek képzéséhez, az ismeretek átadásához, és ahhoz, hogy a régión kívüli országokban is piacot szerezzenek a magyarok és az üzbégek.

Nagy István az üzbég földművelésügyi miniszterrel, Zsamsid Abduhakimovics Hodzsajevvel emellett egy munkatervet is írt az üzbég és magyar mezőgazdaság, élelmiszer-ellátás és állattenyésztés fejlesztésével kapcsolatban is, emellett pedig egy vízgazdálkodási keretmegállapodást is kötöttek.

Hétfőn Orbán Viktor és több miniszter is Üzbegisztánba utazott, ahol – többek közt – a magyar gazdaság pénzügyi egyensúlyának helyreállításán is munkálkodnak.