Nem akarnak április 19-i iskolanyitást a pedagógusok

Az oktatásban dolgozókat és számos egészségügyi szakembert nyugtalansággal és félelemmel tölt el, hogy az első oltást követően akár napokon belül, a hétvégén kiadott rendelet szerint április 19-től vissza kell térni a tantermekbe – írja az Indexnek küldött közös nyilatkozatában több nagy hazai, pedagógusokat képviselő szervezet.

Éppen ezért azt szeretnék többek között a Pedagógusok Szakszervezetének, illetve a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselői, hogy a kormány biztosítsa az oktatásban dolgozók számára a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Azaz a jelenléti oktatást csak akkor írják elő, amikor az oltások után a beoltott pedagógusoknál kialakult a teljes védettség.

Kérjük, hogy a kormány ne ragaszkodjon az iskolák újranyitásakor egy olyan fiktív dátumhoz, amikor az oktatásban dolgozók sokaságának védettsége biztosan nem elégséges, hanem az egy hétvége alatt megszervezett tömeges oltás után biztosítsa az immunizációhoz szükséges megfelelő időszakot.

Mint érvelnek, Müller Cecília országos tiszti főorvos is rendszeresen felhívja a figyelmet, hogy a koronavírus elleni oltás nem ad azonnali védelmet, akár két-három hétre is szükség lehet ahhoz, hogy a megfelelő immunizáció kialakuljon. Arról nem is beszélve, hogy a beoltottak teljes védelme a vakcina második adagját követően alakul ki. (Például a Pfizer, a Szputnyik és a Sinopharm második adagja 3 hét múlva adható be.)

A nyilatkozatot aláírók:

Duda Ernő professzor emeritus, az MTA doktora, genetikus, virológus, immunológus;

Balkányi László PhD, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ volt tudásmérnöke;

Szabó Zsuzsa elnök, Pedagógusok Szakszervezete;

Komjáthy Anna országos választmányi elnök, Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete;

Gyimesi László alelnök, Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete;

Tóth József elnök, Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet;

Bardócz-Tódor András társelnök, Keresztény Pedagógusok Szakszervezete.

(Borítókép: Tanár ír a táblára a történelem írásbeli érettségi vizsga előtt a fővárosi Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban 2020. május 6-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)