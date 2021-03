Őrült versenyfutás az amerikai ingatlanokért

Évek óta gyűltek a viharfelhők az amerikai ingatlanpiac fölött, és most bekövetkezett, amitől a szakemberek tartottak. A szűkös lakáskínálatra hatalmas mennyiségű vevő zúdult rá, s ez azt eredményezte, hogy dupla áron is elkelnek az ingatlanok. A spirál beindult, s egyre hajtja fel az árakat.

Az amerikai ingatlanbiznisz szereplői talán számítottak rá, a vevők és eladók viszont kevésbé: részben a koronavírus-válság hatására az amerikai lakások ára mostanra az egekbe szökött, és olyan versenyfutás indult egy-egy ingatlanért, hogy a kereskedők kis túlzással az alapján rostálnak, hogy ki hozza előbb készpénzben a vételárat. A CNN egy hosszú cikkben taglalja az idevezető utat.

A CNN online kiadásának nyilatkozó ingatlanpiaci elemzőcég, a HouseCanary vezető kutatója, Chris Stroud arról beszélt, hogy tavaly ugyanilyenkor a lakások, családi házak iránti kereslet a mélyben volt, 40 százalékkal esett az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ám amíg 2020 májusára a kereslet némiképp helyrebillent, a kínálat nem tudta tartani a lépést, idén februárban mintegy 30 százalékkal szűkebb volt, mint egy évvel korábban.

Ez egy egészen eltorzult árképzéshez vezetett: az amerikai ingatlanszövetség mérése szerint az ingatlanok mediánára 16 százalékkal emelkedett tavaly óta, sőt, egyes északkeleti és nyugati régióban 21 százalékkal.

Készpénzeseké a világ

A RE/MAX Realty Centre ingatlanügynöke, Ellen Coleman egészen szürreális példán keresztül szemléltette a CNN-nek a kialakult helyzetet. Egy Washington külvárosi részén található felújítandó házat tett fel a kínált ingatlanok közé, és

néhány nap alatt 88 ajánlat özönlött be hozzá. Ezek közül 76 készpénzes vevő volt, közülük tizenöten úgy akarták megvenni a házat, hogy meg sem nézték élőben.

A négyszobás, 1800 négyzetméteres ingatlant végül 460 ezer dollárért vette meg valaki. Az eredeti ár 275 ezer dollár volt, vagyis a vevő 70 százalékkal megemelte az ajánlott összeget, de így is megérte neki. Ráadásul nem is ő kínálta a legtöbbet a házért, ám ő a helyszínen, az első találkozón kifizette az árat, és azonnal alá is írták a szerződést, ezért tudta elcsaklizni az ingatlant. A vevő befektetési céllal vette az ingatlant, felújítja, és rögvest eladja kedvezőbb áron.

Az ingatlanos elmondása szerint a legtöbb ingatlanra mintegy 15 ajánlatot szokott összesíteni. Óriási a verseny értük, ugyanis rekordalacsony számú házat, lakást kínálnak jelenleg, így az egekbe szökött árat sokszor felújítandó ingatlanokért fizetik ki a vevők, hogy aztán saját maguk pofozzák ki.

A szegényes ingatlankínálathoz az amerikai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az is hozzájárult, hogy az elmúlt hónapokban huzamosabb ideig a sokéves átlagnál is alacsonyabb volt a hőmérséklet, és ez az új ingatlanok építését is visszavetette. A februárban átadott új ingatlanok száma hat hónapos mélypontot mutat. (Érdekes, hogy idehaza pont ellentétes folyamat játszódott le az átadott új ingatlanok, és a meghirdetett lakások piacán is.)

A marylandi GoBrent ingatlancég egyik alapítója, Liza Brent úgy látja, sokan a vírust okolják a kialakult helyzetért, de ez nem megfelelő magyarázat.

Sokan megpróbálják ezzel magyarázni. Igen, vannak, akik azért nem akarják most eladni az ingatlanjukat, mert pandémia van. Ám be kell látnunk, hogy egy ingatlankrízis közepén vagyunk, ami évek óta benne volt a levegőben. Jelenleg csak azok a vevők tudnak ingatlant vásárolni, akiknek betonbiztos a megélhetése, és szinte bármennyi pénzt le tudnak szurkolni egy házért.

Az ingatlanosok egyöntetű véleménye szerint az amerikai ingatlanpiac egy időre megmerevedni látszik, a kínálat biztosan nem fog látványosan növekedni a közeljövőben. Az eladók többnyire májusban szoktak piacra lépni, s emiatt leghamarabb őszre jöhet változás. Addig viszont az árak nem fognak csökkenni, sőt emelkedhetnek, csakúgy, mint a hitelkamatok, hiszen a piacon egyre több vevő jelenik meg, a kínálat viszont nem szélesedik.

