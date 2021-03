Az operatív törzs keddi tájékoztatóján várhatóan beszámolnak majd az e heti oltási terv részleteiről, amelyet nemcsak a pedagógusok és más, köznevelési intézményekben dolgozók április elsejétől kezdődő kampányoltása, hanem a váratlanul az oltási sorban előrevett kismamák immunizálásának megtervezése is befolyásol majd. Míg ugyanis a hétvégén Budapesten volt rá példa, hogy akár bármilyen igazolás nélkül, bemondásra oltsák a szoptatós anyákat is, addig legutóbb a tegnapi, hivatalos kormányzati kérés már az volt, hogy az érintett anyák előbb regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon, majd pedig a háziorvosukat is értesítsék igényükről. Várhatóan ugyanis a kimamák oltásának megszervezése is a háziorvosok feladata lesz.