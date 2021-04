Jó hír érkezett a vakcinákról, ami közelebb hozhatja a nyitást

Ahogyan arra Kemenesi Gábor virológus is felhívta a figyelmet, a korábbi feltételezésekkel szemben a tünetmentes terjesztést is megakadályozzák a Pfizer és a Moderna oltóanyagai.

A héten két nagyon lényeges új információval lettünk gazdagabbak a koronavírus elleni vakcinákkal, illetve a járvány terjedésével kapcsolatban.

Az egyik fontos adat, hogy a vakcinák a valós életben is pontosan hozzák azokat az eredményeket, amelyeket a klinikai kipróbálásuk során mutattak. Ezt jelenleg a Pfizer/BioNTech, illetve a Moderna oltásairól tudjuk egyre nagyobb bizonyossággal elmondani. Ezek a vakcinák az engedélyezésüket megelőző klinikai vizsgálatok során, 43 448, illetve 30 420 beteg vizsgálatát követően 95, illetve 94 százalékos hatékonysággal előzték meg a tünetekkel járó Covid–19 kialakulását. Ez már önmagában is hatalmas eredmény, és felülmúlja a legtöbb, egyéb betegségek ellen használt védőoltások hatékonyságát.

Felmerülhet azonban a kérdés, hogy a klinikai kipróbálás során mért hatékonyság a valós, mindennapi életben tapasztalható körülmények között is fennáll-e ?

A tudományban ez mindig nagy dilemma, mivel a klinikai kivizsgálás körülményei és a betegpopuláció nem feltétlenül azonosak az oltás mindennapi használata során tapasztaltakkal. A Sars-CoV-2 esetében ezenfelül a kérdésekhez még hozzáadódik a már ismert és még esetleg ismeretlen mutáns, illetve variáns vírusok elleni hatékonyság is.

Ezekre a kérdésekre egyre több, ráadásul egyre megnyugtatóbb választ kapunk. Néhány napja a földkerekség egyik legelismertebb orvosi szakmai folyóirata, a New England Journal of Medicine hasábjain jelent meg az a tanulmány, melynek során kaliforniai egészségügyi dolgozókat vizsgáltak a Pfizer-vakcinával történő beoltás után. Ők nyilvánvalóan fokozott veszélynek vannak kitéve Covid–19 szempontjából, hiszen napi gyakorisággal láttak el ilyen pácienseket.

Ennek ellenére a vizsgálat gyakorlatilag azonos eredménnyel zárult a vakcina klinikai 3-as fázisú kipróbálásakor tapasztaltakkal, vagyis a vizsgált és beoltott 36 659 egészségügyi dolgozóból mindössze 7, azaz hét pozitív Covid-teszt született 15 nappal a második vakcina beadása után. A pácienseket ráadásul hetente tesztelték, akkor is, ha tünetmentesek voltak (ilyen tesztelés az engedélyezés előtti klinikai kipróbálásban nem volt).

Ezek alapján elmondható, hogy az oltások a tünetmentes eseteket is kiemelkedően jó arányban előzték meg, tehát

a Pfizer-vakcina a tünetmentes terjesztést is megakadályozza, ráadásul a legnagyobb rizikóval megfertőződő csoportban is.

Mindez annak ellenére, hogy a vizsgálat idején Kaliforniában a járvány éppen a csúcspontján járt, és már terjedőben volt a kaliforniai vírus is. Az oltás tehát az új variánstól is megvédte az egészségügyben dolgozókat.

Ezt erősítette meg hétfőn az amerikai járványügyi hatóság, a CDC saját tanulmánya, amely ugyan kevesebb, mintegy 4000 beteget vont be a vizsgálatba, viszont több helyszínen, összesen nyolc államban zajlott. Ennek során a kutatók azt tapasztalták, hogy az első adag a Pfizer- és a Moderna-oltásából 80, a második pedig már 90 százalékos eséllyel véd meg az új típusú koronavírus-fertőzéstől, beleértve a tünetmentes eseteket is.

A vakcinák tehát nemcsak a klinikai kipróbálás során, hanem a valós életben is megvédenek a betegségtől, és az is bebizonyosodott, hogy a korábbi feltételezésekkel szemben a tünetmentes terjesztést is megakadályozzák. Belátható közelségben van tehát a nyitás.

A szerző allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Oltást kap egy idős nő Németországban. Fotó: Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance / Getty Images)