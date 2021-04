Film készült az életéről, betegséget neveztek el róla, most 219 millióért megvették az ütőjét

Lou Gehrig baseballütője 715 120 dollárért (219 millió forintért) kelt el egy online árverésen – közölte az ESPN.com. A legendás játékos 1938-ban, egy évvel a visszavonulása előtt használta ezt az ütőjét, ráadásul abban az esztendőben megnyerte a bajnokságot is a New York Yankees játékosaként. Az ütő egykori csapattársa, Earle Combs családjának a gyűjteményéből származik.

A játékos húszévesen, 1923-ban mutatkozott be az észak-amerikai profi baseball-ligában, az MLB-ben, és 1939-es visszavonulásáig csak a Yankeesben játszott. Összesen hatszor nyert bajnokságot, kétszer választották meg a legértékesebb játékosnak, 1939-ben pedig bekerült a hírességek csarnokába.

Lou Gehrig után vonult vissza, hogy 1939. június 19-én diagnosztizálták nála az amiotrófiás laterálszklerózist, amelynek következtében két évvel később, 37 évesen életét vesztette.

Az izomsorvadásos betegséget később róla nevezték el, és többek között Stephen Hawking és Mao Ce-tung is a Lou Gehrig-kórban szenvedett.

A baseballjátékos életéről filmet forgattak, az 1942-es The Pride of the Yankees egy Oscar-díjat nyert. Lou Gehriget a kor nagy színésze, Gary Cooper alakította.