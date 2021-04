Már csak Magyarország szerint veszélyes drog az orvosi kannabisz

Amikor Magyarország nemet mond a kannabisz gyógyászati használatának elfogadására, lényegében szembemegy a forgalommal. Elsősorban azzal, hogy figyelmen kívül hagyva a tudományos tényeket és friss kutatási eredményeket, politikai ügyet kreál egy pusztán szakmai, egészségügyi, egyben komoly betegjogi kérdésből. Aminek ráadásul mindenekelőtt súlyos betegségekkel küzdő emberekről, krónikus fájdalmakkal együtt élő gyerekekről és felnőttekről kellene szólnia

– mondta el az Indexnek Szelestei Miklós, a civil Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület (MOKE) elnöke.

Történt ugyanis, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, miután a magyar kormány 2020 decemberében az ENSZ kábítószerügyi szakbizottságában másképp szavazott, mint a közös uniós álláspont. A bizottság többek között azzal érvelt az eljárás mellett, hogy a közös álláspontot az Európai Tanács még tavaly novemberben elfogadta, Magyarországra nézve is ugyanolyan kötelező érvényű volt az erről született határozat.

Az említett ENSZ-ülésen – Magyarország kivételével – gyakorlatilag elismerték a kannabisz gyógyászati felhasználhatóságát, ezzel elhárítva előle számos jogi akadályt. A zöld utat kapott ajánlás szerint az ENSZ a nemzetközi kábítószer-egyezmény különösen veszélyes, nem elismert gyógyászati alkalmazású drogok kategóriájából távolítsa el a kannabiszt, amely szerepeljen az úgynevezett gyógyászati alkalmazással rendelkező kábítószerek között.

Mára számos kutatás bizonyította, hogy a kannabisz és hatóanyagai, illetve a felhasználásukkal készült termékek több egészségügyi probléma kezelésére alkalmasak. Az ENSZ-hez tartozó Egészségügyi Világszervezet pedig rendszeresen áttekinti a legújabb kutatásokat és azok eredményeit, ezért tett módosítási, átsorolási javaslatokat, hogy a szabályozás jobban tükrözze a tudomány jelenlegi állását, illetve egyszerűsítse a szabályozási rendszert és annak betartását

– teszi hozzá Szelestei Miklós, hogy mit érdemes tudni a szavazás hátteréről.

A WHO mindeközben azt is állítja, attól, hogy gyógyászatilag lehessen értelmezni, a kannabisz még maradjon továbbra is a veszélyeskábítószer-kategóriában – teszi hozzá a MOKE vezetője. Szelestei Miklós szerint szó sincs arról, hogy az ENSZ, a WHO az EU szeretné legalizálni a kannabiszt, a szóban forgó ügy távolról sem a kábítószer-liberalizációról szól. Hanem arról, hogy a kannabiszt minél szélesebb körben állítsuk a gyógyítás, a hatékony betegellátás szolgálatába.

Ezzel a kannabisz és hatóanyagainak kutatása, valamint használata továbbra is szigorú nemzetközi szabályozás alá esik.

Magyarország és az orvosi kannabisz A kannabisz gyógyászati alkalmazása mára már több mint 50 országban létező és működő dolog, több ország pedig már a rekreációs fogyasztást is legalizálta. A környező országok közül jó ideje saját orvosikannabisz-programmal rendelkezik például Szlovákia, Csehország és a magyaroknak számos ügyben partnereként viselkedő Lengyelország is. Éppen ezért a MOKE évek óta próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi szabályozások mennyire megnehezítik, szinte ellehetetlenítik azt, hogy súlyos betegek hozzájussanak a kezelésükben eredményes, fájdalmaikat enyhítő gyógyszerükhöz.

Orvosi kannabisz a migrációs helyettes államtitkár szerint

Dancs Ferenc, migrációs kihívások kezeléséért felelős helyettes államtitkár a szavazást követően Magyarország képviseletében az ENSZ online ülésén elmondta, azért szavaztak nemmel, mert szerinte a drogfogyasztás visszaszorítására irányuló nemzetközi erőfeszítések egyértelműen kudarcot vallottak, ami különösen igaz a kannabiszfogyasztásra, amelynek aránya az utóbbi évtizedekben drámaian megemelkedett. Szintén kiemelte, hogy a kannabisz erős függőséget okoz.

Nincs kétségünk afelől, hogy ha az ajánlásokat elfogadják, ahogy tették, akkor azok a kannabiszfogyasztás erős növekedését eredményeznék. Mindezen egyértelmű tények fényében a kannabisz áthelyezésének kísérlete, mondjuk úgy, rendkívül felelőtlen cselekedet. Emellett ez a kísérlet nem más, mint egy drasztikus lépés a kábítószer-liberalizáció felé, ugyanakkor indokolatlan beavatkozás a nemzeti drogpolitikába, amely a mi hatáskörünk

– hozta fel érvként a helyettes államtitkár, aki azt is hozzátette, hogy Magyarországon bármilyen drog használata illegális és büntetendő, amin a jövőben nem terveznek változtatni. Majd arra szintén kitért, hogy már a kannabisz orvosi kategóriába sorolását is a nemzeti drogpolitikába való súlyos beavatkozásnak tartaná.

Ezek után jó kérdés, hogy mi várható magától a kötelezettségszegési eljárástól. Szelestei Miklós a MOKE képviseletében őszintén nem sokat vár ettől, nem gondolja, hogy ez hozna érdemi változást a témában. Ami már annál inkább érdemi változást hozhat, maguk az orvosi kannabisztól segítséget remélő betegek, és a mellettük kiálló közvélemény nyomásgyakorlása, akik átérzik annak a súlyát, hogy az érintett betegekhez eljutnak-e az érdemi segítséget nyújtó gyógyszerek, vagy sem.

Hol kezdődik az orvosi kannabisz? A MOKE elnöke szerint összefoglaló néven orvosi kannabisz alatt érthetjük magát a kannabisz növényt, a belőle készült kivonatokat, illetve azok szintetikus formáit, amennyiben ezeket célzottan különböző betegségek gyógyítására, valamint tünetek csillapítására használják. Az első ilyen típusú, szintetikus thc-t tartalmazó készítményt 1996-ban hozták forgalomba az Egyesült Államokban, miután klinikai vizsgálatok bizonyították, hogy alkalmas kemoterápiában részesülők hányinger csillapítására, étvágy fokozására, illetve kórosan sovány AIDS-betegeknél is ugyanerre használják, azóta már nem csak az USA-ban. Ezt követte egy szintén kannabiszból készült, ugyanúgy thc-tartalmú szájspray, amit a szklerózis multiplexben szenvedők fájdalmaira és görcseire lehet felírni. Ugyan külön egyedi importengedéllyel, tb-támogatás nélkül, de kapott már ilyet korábban magyar beteg is. Az előző két szerhez hasonlóan szigorú klinikai vizsgálatoknak alávetett, majd engedélyezett CDB-olajokat pedig a hagyományos kezeléseknek ellenálló, nagyon súlyos epilepsziás görcsrohamok visszaszorítására fejlesztették ki. Ezt felírhatja magyar orvos is, és támogatja a tb is, miután jelentős életminőség javulást jelent a súlyos epilepsziában szenvedőknek.

(Borítókép: Orvosi kannabiszt csomagol egy dolgozó Izraelben a lodi BOL Pharma – Revadim Ipari Központ orvosikannabisz-termesztő és -feldolgozó telepének melegházában 2019. január 23-án. Fotó: Kallos Bea / MTI)