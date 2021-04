Újabb furcsa közbeszerzési kedvezmény a City Taxinak

A City Taxi kormányzati munkát végző tisztviselők személyszállítását vállalta. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és az ellátási körébe tartozó minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda – beleértve az operatív programok végrehajtásában részt vevő szervezeti egységeket –, valamint a csatlakozó háttérintézmények „napi feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében” végez személyszállítási vagy csoportos (maximum 8 fő plusz gépkocsivezető) személyszállítási szolgáltatást elektronikus taxikártya alkalmazásával.

A City Taxit már korábban is több alkalommal részesítette kedvező elbánásban a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság. Két évvel ezelőtt például úgy írták ki a pályázatot, és kötöttek új szerződést 2019. március 14-én a City Taxival, hogy annak még – hosszú hónapokra érvényes – élő szerződése volt ugyanerre a szolgáltatásra.

Korábban is a City Taxi szállította a minisztériumi dolgozókat, például a 2017. február 3. és 2019. november 2. közti időtartamra is ez a társaság nyerte el a megbízást, de korábban is ők taxiztatták a minisztériumi dolgozókat.

A 2019 tavaszán lefolytatott közbeszerzésre nem adtak magyarázatot, hogy miért írták ki a pályázatot idejekorán, úgy, hogy a korábbi szerződés teljesítési időszakából legalább nyolc hónapot is érintett az új tender. Mindazonáltal a City Taxi saját magától vehette át a stafétát.

Ez a 2019. március 14-én 24 hónapra kötött megbízási szerződés járt le idén márciusban, most azonban meg sem hirdették az újabb tendert, hanem egyszerűen csak meghosszabbították a City Taxi korábbi szerződését.

A szerződés szükséges módosítását most indokolták, a körülmények előre nem látható jellegével magyarázták. Például azzal, hogy „az ellátottak vonatkozásában a taxiszolgáltatás külső szolgáltató bevonásával történő folyamatos biztosítása a megrendelő által nyújtott szolgáltatások részét képezi”. Vagyis ha jól értjük a hivatalos bikfanyelvet, ez azt jelenti, hogy

a taxiztatás folyamatos biztosítása a tisztviselők számára azt eredményezi, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság is teljesíteni tudja a feladatát.

A szerződés módosításának indokául szolgál az is, hogy „a 2020 tavaszán indult koronavírus-világjárvány okozta rendkívüli gazdasági helyzet váratlan visszaesést okozott a személytaxi-szolgáltatási piacon. Mivel az újonnan kiírni kívánt közbeszerzési eljárás műszaki specifikációjának egyik feltétele, hogy az ajánlatot adó társaság rendelkezzen minimum 300 darab aktív és érvényes engedéllyel rendelkező, személytaxi-szállítási szolgáltatást nyújtó partnerrel, ezért a megrendelő a taxitársaságok előzetes piaci felmérése során a Budapesti Közlekedési Központtól adatszolgáltatást kért 2020. január 1-jére, továbbá az összehasonlíthatóság és a versenyeztetés megállapítása érdekében 2021. január 7-ére vonatkozóan, hogy az aktuálisan budapesti személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatók – külön-külön – hány darab szolgáltatni jogosult taxijárművel rendelkeznek. A BKK által a két időpontra vonatkozóan megrendelő rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatásból egyértelművé vált, hogy a világjárvány jelentősen csökkentette a személytaxi-szolgáltatást szervező vállalkozások Budapesten szolgáltatni jogosult partnereinek számát, ami alapján a közbeszerzési eljárás műszaki specifikációjában meghatározott paraméterek szerint a potenciális ajánlatot tevők száma jelentősen, 50 százalékkal csökkent.”

Vagyis ha csökken a potenciális jelentkezők száma, akkor az újabb versenykiírást mellőzni lehet, és a korábbi tendernyertes szerződését meg lehet hosszabbítani

– legalábbis a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szerint.

Még meglepőbb a következő indok. Eszerint a megrendelő „a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás során bírálni kívánja továbbá az adott taxitársasághoz tartozó személytaxi-gépjárművek állományában a tisztán elektromos meghajtású járművek arányát”.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a hosszabbítás indokolásául írja le azt is, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Klímavédelmi Akciótervhez kapcsolódóan 2020 májusában pályázati kiírást tett közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, tisztán elektromos személygépkocsik beszerzésére és ennek támogatására. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom szennyező hatásának csökkentése. Az ITM által biztosított támogatásban rendelkezésre álló keretösszegben elkülönített összeg áll rendelkezésre a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt, tisztán elektromos gépjárművek beszerzésére. A támogatás felhasználásával már több száz, tisztán elektromos gépjármű várhatóan 2021 tavaszától kerül átadásra a megrendelőknek, így a járműcsere-akció keretein belül a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozások járműparkjának állományában a tisztán elektromos gépjárművek aránya 2021. év tavaszától fokozatosan növekedni fog. A jelenlegi „kedvezőtlen” piaci körülmények miatt azonban megbecsülni sem lehet, hogy az egyes személytaxi-szolgáltatók állományának darabszáma és összetétele – különös tekintettel a tisztán elektromos meghajtású járművekre – milyen mértékben változik.

Vagyis az új tender kiírásárára várhatóan akkor kerül majd sor, amikor a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság már tisztán fogja látni, hogy alakul az elektromos gépjárművek aránya a potenciális pályázók gépjárműparkjában.

A szerződésmódosítás szerint

a City Taxi rendelkezésére álló keretösszeg nettó 308 756 199 forint plusz általános forgalmi adó, vagyis az eredetinél 100 millió forinttal több.

A most kötött szerződés a hatálybalépéstől a keretösszeg kimerüléséig leadott megrendelések teljesítéséig, de legfeljebb 36 hónapig hatályos.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak, amint megérkeznek a válaszaik, cikkünket frissítjük, vagy újat írunk.

