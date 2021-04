Ismét elképesztően visszaesett az üzletek forgalma

Fellélegezhettek a boltosok, miután Orbán Viktor kedd este bejelentette, hogy Magyarországon megvan a 2,5 millió beoltott, ami feltétele volt, hogy újra lehessen nyitni. Ez pedig azt jelenti, hogy a kijárási tilalom este 8 óráról 10 órára kitolódik, az üzletek pedig este 7 óra helyett fél 10-ig nyitva maradhatnak, valamint azok az üzletek, amelyeknek március 8-án be kellett zárniuk, most újra kinyithatnak. Igaz, az üzletekre mostantól új szabályok vonatkoznak, 10 négyzetméterenként ugyanis csak egy vásárlót fogadhatnak.

A négyzetméter-alapú szabályozás észszerű védekezési mód a járvány ellen, így ugyanis annyi ember mehet be egy boltba, amennyi még nem jelent zsúfoltságot, ráadásul ez a vásárlók számára sem okoz semmilyen fennakadást. Nem alakul ki sor a pénztárnál, a csemegepultnál, helyette a vásárlók az üzlet előtt, a szabadban várakozhatnak, ahol tartaniuk kell egymástól a másfél méteres távolságot

– mondta az Indexnek Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára, aki hozzátette, hogy a jogszabálynál enyhébben egyik bolt sem rendelkezhet, szigorúbban viszont igen, ahogy például a Tesco is tette, ahol 10 helyett 15 négyzetméterenként engednek be egy embert.

Az OKSZ főtitkára azt a döntést is üdvözli, hogy 21.30-ig kitolták az üzletek nyitvatartását, ugyanis meg lehetett figyelni, hogy a legzsúfoltabb időszak a zárás előtti volt, vagyis 18 és 19 óra között, ami érthető, mert munka után még mindenki sietett gyorsan bevásárolni. Vámos György szerint rengeteget számít az is, hogy egy helyett fél órára csökkentették a boltok bezárása és a kijárási korlátozás kezdete közötti idősávot, félóra alatt ugyanis könnyedén haza lehet érni. Aki ugyanis az utolsó pillanatra hagyja a vásárlást, úgyis a lakóhelye közelébe megy.

A boltok, üzletek – és nem csak az élelmiszerüzletek – tehát újra kinyithattak szerdán. Erre már fel voltak készülve, sőt többször is felkészültek rá, elvégre a kormány eredetileg azt a határozatot hozta, hogy március 8-tól számítva két hétig, vagyis március 22-ig lesznek csak bezárva az üzletek, ám ezt az időpontot végül nem tartotta, inkább meghosszabbította a korlátozást.

Tavaly is volt boltzár, akkor március 28-tól május 4-ig tartott vidéken, míg Budapesten és Pest megyében május 18-ig. Nagyon nehéz időszak volt forgalmi veszteség szempontjából, a ruházati boltok kilencven százalékkal visszaestek, tehát még jobban, mint a vendéglátás. A piac brutálisan zsugorodott akkor, ahogy most is

– mondta Vámos György, aki kiemelte, hogy a boltosok szerencsére mindig tanulnak, így sokan webáruházon, Facebookon vagy telefonon keresztül értékesítették teljesen szabályosan az árucikkeket, ezért reméli, valamelyest jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt.

Különbséget jelentett a mostani helyzetben, hogy márciusban hivatalosan is kimondták, a bértámogatás terén most már a kereskedelem is beletartozik a támogatott körbe. Emellett, ha valaki állami vagy önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget bérel, akkor el kellett engedni a bérleti díjat.

A bértámogatás jó, csak ahhoz hozzá is kell férni. Ahhoz, hogy megkapják az üzletek, meg kellett tartani a dolgozókat, viszont az állam csak a fizetés felét állja, a másik felét a nulla bevételből kell fizetni

– mondta az OKSZ főtitkára, hozzátéve, hogy azt majd utólag látják a statisztikákból, hogy hányan fértek hozzá ehhez a támogatáshoz.

Vámos György egyébként megérti, hogy a kormány a járvány elleni védekezést tette az első helyre ilyen nehéz helyzetben, még akkor is, ha ezzel sok keserves percet okozott a kereskedőknek. Annak persze örül, hogy ismét lehet nyitni az új szabályok mellett, így a négyzetméterszabály és a 21.30-as zárás mellett, miközben a maszkviselet továbbra is kötelező, ugyanis több járványveszélyes hely is van, mint például a próbafülke vagy a lift a bevásárlóközpontban. Ezért a főtitkár azt javasolja, hogy az emberek kerüljék ezeket a helyeket, de legalább igyekezzenek gyorsan végezni a vásárlással.

(Borítókép: Újranyitott ruházati üzlet kirakata Budapesten a Deák Ferenc utcában 2021. április 7-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)