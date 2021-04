Szenzációs áttörés: ezzel olthatók a 12 év fölöttiek

Korábban elemeztük, hogy némi késlekedés után, de a Pfizer a kínai gyártókat leszámítva elsőként indított klinikai vizsgálatot annak kiderítésére, hogy a Covid–19 elleni védőoltása hatékony és biztonságos-e gyermekek számára.

A vizsgálat a vártnál is jobb eredményt hozott. Eszerint az oltás a 12–15 éves korosztályban még a felnőttek körében tapasztaltál is hatékonyabb, konkrétan 100 százalékos eredményt mutatott a tanulmány szerint.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a gyártó már be is adta az amerikai hatóságoknál a védőoltás engedélyezési kérelmét erre a korosztályra. A Pfizer eddig is a konkurensei előtt járt, mivel a koronavírus elleni védőoltását egyedülálló módon nem 18, hanem 16 éves kortól lehet beadni már most is. Ez azt jelenti, hogy az érettségire készülők oltásának már most sincs elvi akadálya, a következő tanév kezdésére pedig már a fiatalabb korosztály is olthatóvá válhat. „Jó lenne, ha a nyári táborok, családi vakációk idejére a gyerekek is védetté válhatnának” – vélekedett a kérdésről Yvonne Maldonado, a Stanford Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó professzora a FOX Newsnak adott nyilatkozatában.

Az AP amerikai hírügynökség rámutat, hogy a világjárvány leküzdéséhez elengedhetetlen a gyerekek beoltása, nem beszélve arról, hogy normalizálná az oktatást, és elősegítené a fiatalok visszatérését az iskolákba. Az amerikai FDA várhatóan megadja majd erre az engedélyt. Az jelenleg nem ismert, hogy a gyártó mikor folyamodik az európai hatóságok hasonló engedélyéért.

