A 4iG nem áll meg a DIGI megvásárlásánál

A 4iG március végén jelentette be, hogy megállapodást kötött a román RCS & RDS konzorcium tulajdonában lévő DIGI Csoport magyar érdekeltségeinek a megvásárlásáról. A tőzsdei cég akkori közleményéből kiderült az is, hogy a DIGI az egyik vezető távközlési szolgáltató Magyarországon, amelynek megszerzése jól illeszkedne a 4iG telekommunikációs piacon bejelentett növekedési terveibe, illetve az Antenna Hungáriával tervezett nemzeti távközlési platform létrehozásába.

A DIGI nagyon fontos építőelem, de nem a vége a folyamatnak, hanem inkább a kezdő lépés

– mondta a Portfoliónak Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója és nagytulajdonosa. Beszélt arról is, hogy a 4iG további akvizíciókat hajtana végre, pozícióit nemcsak a távközlésben, de az IT-ban, az űriparban és a kapcsolódó védelmi területeken is erősítené a vállalat.

A 4iG a hazai informatikai vállalatok között az abszolút első hely megszerzésére törekszik, ahol most a T-Systems áll. Az ezt firtató kérdésre Jászai Gellért elmondta, hogy „a T-Systemsre versenytársként és stratégiai partnerként” is tekintenek, ahogy a piacon jelen lévő vállalatok többségével is hasonló a helyzet.

„A piaci elsőbbség bevételarányos eredmény, piaci nagyság, lefedett szakterületek számán, vagyis sokféle szemüvegen keresztül vizsgálható. A mutatók közül vannak már olyanok, amelyben ma is jobban teljesítünk, mint a TSM, másban meg ők a nagyobbak” – fogalmazott a 4iG elnök-vezérigazgatója.