Az elmúlt 500 évben azok a nemzetek emelkedtek fel, amelyek

a pénzt tőkévé alakították,

alakították, feltaláltak és bevezettek új technológiákat ,

, a társadalom széles rétegeinek adtak tudást és

és teret adtak a tehetségek érvényesülésének

– írta Matolcsy György jegybankelnök a Növekedés.hu portálon megjelent „A 4T modell” című cikkében.

Az MNB elnöke szerint ma is mintha ugyanaz a négy forrás lenne a siker kulcsa, mint korábban, egy döntő különbséggel: megfordult sorrend. A most véget érő 500 éves korszakban a négy sikertényező sorrendjét a tőke vezette, mozgatva a technológiát, a tudást és a tehetséget. Most már a tehetségek mozgatják a másik hármat.

Matolcsy György mind a négy T-hez hozott példákat. A döntőnek a korai felismerést nevezi a tehetséget illetően még családi körben, majd később a közösségekben. A tudás köztulajdonához teljes és ingyenes hozzáférést kell adni minden kicsi és nagyobb állampolgárnak. A jegybankelnök szerint

minden családnak alanyi jogon, ingyenes internet hozzáférésre van szüksége.

A mai korszak technológiai forradalmaiban az új beszállási pontok szerinte legalább 8 területen már láthatóak: elsőként a megújuló energiaforrásokat, különösen a napenergia hasznosítását írta.

Az új korszak gazdasági növekedése is tőkeintenzív, a sikerhez egyszerre kell dinamikus hazai tőkefelhalmozás, tőkeimport és tőke-kifektetés – fogalmazott Matolcsy György.

Az MNB első embere írását egy Ray Charles-idézettel zárta: