Nagyot emelkedett kedden a bitcoin árfolyama, de nem csak a legnagyobb kapitalizációjú kriptodeviza szárnyal, a kisebbek is raliznak.

Egy nappal azelőtt, hogy bevezetnék a Coinbase részvényeit a tőzsdére, amely az első kriptotőzsde lesz a nyilvános piacon, újabb rekordot döntött a bitcoin árfolyama, de más kriptodevizák is raliznak, így például a második legnagyobb ethereum árfolyama is új csúcson van.

A Portfolio az okokról azt írja, hogy számos jelentős esemény zajlik a háttérben, egyrészt talán a kripto-ökoszisztéma legjobban várt eseménye, a Coinbase nevű kriptotőzsde tőzsdei bevezetése holnap, azaz szerdán esedékes.

EZ LESZ A VILÁG ELSŐ KRIPTOTŐZSDÉJE A NYILVÁNOS PIACON, AMI IGAZI MÉRFÖLDKŐNEK SZÁMÍT.

A TeleTrader adatai szerint kedden 15.30 körül a bitcoin árfolyama 62 800 dollár körül mozgott, napi csúcsa pedig – ami a mindenkori új rekord – 63 275 dollár volt. A bitcoin ezzel év eleje óta majdnem 120 százalékkal erősödött, csak az elmúlt héten több mint 8 százalékot.

Napon belül a bitcoin és az ethereum árfolyama is 4 százalék feletti erősödést mutatott fél 4 körül, utóbbi új árfolyamcsúcsa már 2200 dollár felett van. Szintén nagyot ralizik a ripple is, amely 15 százalék felett erősödött, és szintén új árfolyamcsúcsot ért el: az XRP már 1,7 dollár felett is járt ma, ezzel év eleje óta majdnem 700 százalékkal (!) erősödött.

Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, cikkünk megjelenéséig valamivel több mint 2,31 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint 10 percenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

