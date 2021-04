Csehország és a régió egyik leggazdagabb üzletembere, Petr Kellner március végén halt meg egy helikopterbalesetben. Ő volt a magyar Telenort is tulajdonló PPF Csoport alapítója, vezetője és egyben tulajdonosa is.

A legnagyobb cseh cégcsoport, a PPF irányítását Kellner üzlettársa és közeli barátja, Ladislav Bartoníček vette át,

aki most hosszú interjút adott a Seznam Zprávynak. Bartoníček – aki eddig a távközlési szegmensért és a Sotio biotechnológiai vállalatért felelt – az interjúban a cégcsoport különböző területeinek jövőjéről beszélt, elmondta például, hogy távközlési és médiavállalatokat szeretnének felvásárolni – ez pedig már a magyar Telenor szempontjából is érdekes.

Ladislav Bartoníček – 1991-ben csatlakozott igazgatóként a PPF-hez. – 10 éven át a Česká pojišťovna biztosítótársaság vezérigazgatója volt – ebből a vállalatból nőtt ki a PPF birodalom. – A PPF-részvények 0,535 százalékának tulajdonosa (J. P. Duvieusarttal együtt ők ketten a kisebbségi részvényesek). – A PPF-en belül korábban a távközlésért és a biotechnikai kutatásokért felelt. – Petr Kellner halála után megbízást kapott a PPF Csoport teljes működésének irányítására.

A távközlési divízióban jelen vannak a távközlési infrastruktúra, a szolgáltatások és – a TV Nova cseh tévécsatornát is magában foglaló CME Csoport tavalyi felvásárlása óta – a média is. Arra a kérdésre, hogy mindhárom területen azonos ütemben szeretnének-e bővülni, Bartoníček elmondta, hogy ezek a területek kiegészítik egymást, és ha adódik kedvező lehetőség, akkor terveznek újabb felvásárlásokat is a média területén.

Általánosságban a nyomtatott sajtónak nincs üzleti jövője, de más média kiegészítéseként lehet értelme. Mindenesetre nem kifejezetten foglalkozunk újságokkal

– mondta egy másik kérdésre a PPF új vezetője. Szerint a távközlés naprakész technológiailag, sőt, dolgoznak mesterséges intelligenciával is, sokat fektetnek bele.

2018 óta Magyarországon

A PPF 2018-ban vette meg a Telenor CEE-érdekeltségeit, ennek keretében pedig a Telenor Magyarországot is. A magyar állam 2019 októberében szerzett részesedést a magyar Telenorban, amikor az Antenna Hungária megvásárolta a Telenor Magyarország 25 százalékát.

A Portfolio cikke szerint az elmúlt években több alkalommal is felmerült a pletyka azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam valamelyik állami vagy kormányközeli vállalaton keresztül megvásárolná a magyar Telenort, tavaly augusztusban cseh lapok cikkeztek arról, hogy a Telenor magyar operációjának megvásárlásáról tárgyal a kormány és kormányközeli cégek. A Csehországban lángra kapott pletykák közül az egyik szerint azért válna meg a PPF a leánytól, mert a PPF az eladásból származó pénzzel támogatná meg más érdekeltségeinek működését, melyek a járvány okozta válság miatt szenvednek. Ugyanakkor a gazdasági portál is kiemeli, hogy az új cégvezetővel készült interjú alapján a PPF nem a távközlési érdekeltségei eladásán dolgozik, hanem sokkal inkább a megerősítésén.

(Borítókép: Telenor norvég távközlési vállalat logójáról egy üzlethelyiségben Göteborg svéd város központi pályaudvarán 2013. március 14-én. Fotó: MTI / EPA / Mauritz Antin)