Meghalt Bernie Madoff

Meghalt Bernard Madoff amerikai üzletember, kereskedő, befektetési tanácsadó és befektető, a Nasdaq volt elnöke, a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC alapítója és vezetője, akire a világ alighanem a történelem legnagyobb, Ponzi-sémaként ismert piramisjátékának az értelmi szerzőjeként fognak emlékezni. Nyolcvankét éves volt, az észak-karolinai Butner szövetségi börtönének a kórházában hunyt el, ahol 150 éves büntetését töltötte, miután az évek alatt többször megtagadták a szabadlábra helyezési kérelmét – írja az AP amerikai hírügynökség. Négy évtizeden át hozzávetőlegesen 370 ezer embert vert át a világ 136 országában.

Bernie Madoff 1938-ban született New Yorkban, iskolás évei alatt kapcsolódott be a Madoff Charitable Foundation jótékonysági alapítvány tevékenységébe. Anyjának brókercége volt, valószínűleg innen a tőzsdék iránti vonzalom. A jogi egyetemet félbehagyva, az 1960-as években indította el saját üzletét, a Bernard L. Madoff Investment Securities brókerházat, ötezer dollárból. Később az ő ötletei alapján alapítják meg a technológiai részvényeket összesítő Nasdaqot, amelynek a 90-es években három évig az elnöke is volt. Közben cégébe számos rokonát vonta be. Öccse, Peter vezető beosztásban volt, ő honosította meg az elektronikus kereskedelmet a cégnél. Két fia, Mark és Andrew is csatlakozott a céghez, miután befejezték tanulmányaikat. A cégnél dolgozott lánya, Shana, illetve unokaöccse, Charles Weiner is.

A Ponzi-séma Amerikában Ponzi-sémának nevezik azt a piramisjáték elve alapján működő, a befektetők naivitását kihasználó csalási szisztémát, amikor hatalmas profitot ígérnek, és a szédületes haszon által vonzott újabb befektetők pénzéből mindig az előző kör befektetőit fizetik ki. A rendszer egy idő után összeomlik a saját súlya alatt. Az olasz születésű Charles Ponziról nevezték el, aki a huszadik század elején óriási méretű csalást hajtott végre e séma alapján.

Évtizedeken keresztül az amerikai pénzügyi világ meghatározó alakja volt. Soha nem beszélt módszereiről – most már kiderült azért, mert nem is voltak ilyenek. 2008 december 11-én tartóztatták le, 2009. március 12-én beismerő vallomást tett 11 szövetségi vádpontban. Három hónappal később 150 év börtönre és 170 milliárd dolláros kártérítésre ítélték.

Nemcsak a pénzügyi világban volt neve, a New York-i zsidó elit körökben is nagy elismerésnek örvendett, nagyon sok jótékonysági alapítvánnyal volt szoros kapcsolatban, ő kezelte a pénzüket is. Ezeknek az alapítványoknak is elúszott a teljes vagyona.