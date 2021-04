﻿Több mint 75 milliárdos osztalékot fizet a Mol

A Mol megerősödve fog kijönni a válságból, ami megterhelte az egész világot – jelentette ki Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a cégcsoport rendhagyó közgyűlése után tartott sajtótájékoztatóján.

Előadásában hangsúlyozta, hogy meg tudták védeni a kollégáikat és a fogyasztóikat:

Magyarországon 4 milliárd forintot költöttek védekezésre, csoportszinten pedig bőven 6 milliárd forint felett.

„Pénzügyi helyzetét is meg tudta védeni a Mol, amihez a stratégián is módosítani kellett” – tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Már látjuk a fényt az alagút végén

– fogalmazott Hernádi Zsolt. Szerinte ez az energiaátmenet, ami most megy végbe, gyakorlatilag egy új ipari forradalmat jelent, amelynek szeretnének ők is az alakítói lenni. „Olyan helyzetben kell megtalálni a növekedést, amikor az üzemanyag-ellátást biztosítanunk kell, továbbá igény van a zöld energiára is.” Beszélt arról is, hogy Szlovákiában töltőállomásokat vettek, valamint felvásároltak egy étteremláncot is.

A koronavírus sokkolta az olajipart

Hernádi Zsolt elmondta, hogy

2020-ban a kőolajipar százéves történetében talán a legnagyobb sokkját élte át,

a koronavírus-járvány okozta válság a közel-keleti olajválságnál is nagyobb sokkot okozott. A globális olajkereslet több mint 20 százalékkal esett vissza, ami szavai szerint olyan, mintha az USA és Kína egyszerre leállt volna a nyersolaj-vásárlásokkal. A keresleti piacon 8-8,5 százalékos visszaesés volt, és az idei év sem fogja elérni azt a szintet, ami a koronavírus-járvány előtt, 2019-ben volt.

Mindezek hatása megjelent a részvényárfolyamokban is: a nagyobb cégek papírjainak árfolyamai mind nagyot zuhantak. Szerinte a szektor összességében mégis jól teljesített, mindenki jól reagált: a cégek visszavették a termelést, beruházásokat fogtak vissza, ami persze okozott veszteségeket, de Hernádi szerint mindenki időben lépett.

Úgy véli, hogy ez az év már a gazdasági növekedésről fog szólni, és átoltottságban is egyre jobban állunk. A Mol az elsők között reagált a klímaváltozás okozta problémákra, de picit másképpen, mint más olajcégek – fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

Mi lesz az Őrségben?

Az őrségi kutatófúrásról elmondta, hogy jelenleg is 5 kútjuk működik a területen. „Egy hónapnyi munkáról van szó, amit le lehet határolni zajvédő falakkal” – fogalmazott Hernádi Zsolt.

Elmondta azt is, hogy „nemzetgazdasági érdek, hogy ha Magyarországon találunk szénhidrogént, azt próbáljuk meg kitermelni”. A kutatófúrást egyelőre felfüggesztették, egyeztetéseket folytatnak, a vizsgálatok még zajlanak.

Több mint 75 milliárd forint osztalékot fizet a Mol

A Mol-csoport igazgatósága rendhagyó ülés keretében 75,875 milliárd forintnyi osztalékfizetésről döntött – közölte csütörtökön az olajcég, amely a járványhelyzetre való tekintettel az éves rendes közgyűlése helyett rendhagyó közgyűlést tartott. Az igazgatóság jóváhagyta a vállalatcsoport osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát, és visszaállították az alap-osztalékfizetést a korábbi évek tendenciájához hasonló szintre. Jóváhagyták a 2020-as pénzügyi jelentést és konszolidált pénzügyi beszámolót is.

A cég közleménye szerint jóváhagyták Világi Oszkár újraválasztását az igazgatóságban. A felügyelő- és auditbizottságba újraválasztották Ivan Miklošt, valamint megválasztották Nagy Mártont, továbbá Kaderják Pétert és Dorkota Lajost megválasztották a felügyelőbizottság tagjainak.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a rendhagyó ülésen elmondta, hogy kemény év áll a Mol mögött, de bebizonyították, hogy erősek és rugalmasak, és már látják a fényt az alagút végén. „A világjárvány és a gazdasági válság példátlan kihívások elé állította a vállalatcsoportot, de a Mol kezelte a helyzetet, és megerősödve zárta a 2020-as évet. Pénzügyi eredményeinknek és sikeres működésünknek köszönhetően idén újra tudunk osztalékot fizetni a részvényeseinknek, és nagyon komoly lendülettel vágunk bele a frissített stratégiánk megvalósításába. Folytatjuk a 2016-ban megkezdett transzformációnkat, és készen állunk arra, hogy 10 éven belül a régió körforgásos gazdaságának irányítói legyünk” – idézi a közlemény Hernádi Zsoltot.

Mint írják, a vállalatcsoport működése a legnagyobb válság közepette is zavartalanul folyt, stratégiai beruházásait a járványügyi korlátozások ellenére is ugyan lassabban, de folytathatta.

A Mol-csoport 2020-ban 2,05 milliárd dollár (630 milliárd forint) tiszta EBITDA-t termelt, és bár a vállalatcsoport eredménye a járványhelyzet és a gazdasági válság miatt 2019-hez képest 16 százalékkal csökkent, még így is meghaladta utolsó, a koronavírus-járvány után frissített célkitűzést (1,9 milliárd dollár).

A feldolgozás és kereskedelem (downstream) szegmens kiemelt beruházása, a poliolprojekt meghaladta a 75 százalékos készültséget az év végére.

A kutatás-termelés (upstream) szegmens szénhidrogén-termelése, köszönhetően az ACG mező hozzájárulásának, 8 százalékkal nőtt 2020-ban, elérve a napi 120 ezer hordót.

A fogyasztói szolgáltatások üzletág tavaly 510 millió dolláros (156 milliárd forintos) EBITDA-jával újfent rekorderedményt produkált, és 8 százalékkal jobban teljesített, mint 2019-ben.

(Borítókép: Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a Mol Nyrt. éves rendes közgyűlésén Budapesten 2019. április 11-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)