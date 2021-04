1. Mely oktatási intézmények nyitják meg kapuikat hétfőn, április 19-én?

Az eredeti tervekkel szemben szemben az óvodák és az általános iskolák kizárólag alsó tagozatainak kezdődik meg április 19-én a jelenléti oktatás – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután közösségi oldalán.

Az óvodáktól alapvetően azt várják, hogy a gyermekek az eredeti csoportjukba kerüljenek vissza, és a saját pedagógusaik foglalkozzanak velük, még akkor is, ha a megszokotthoz képest a szülők kevesebb gyermeket visznek óvodába. A kormány arra kéri az intézmények vezetőit, hogy járványügyi szempontból a kis létszám ellenére se szervezzenek összevont csoportokat az óvodákban.

A gyermeket továbbra sem kötelező óvodába vinni, a szülők az intézményvezetőnek jelezhetik, ha nem szeretnék bevinni a gyerekeket, erre van lehetőségük.

Az óvodákban és az iskolákban alapvetően a szeptember 1. és március 10. közti protokoll tér vissza, vagyis ugyanúgy kötelező lesz például a belépés előtt a testhőmérséklet-mérés, a maszkhasználat, a távolságtartás, a rendszeres fertőtlenítés és társaik, amelyek segítenek a vírus elleni védekezésben. Ezekhez Maruzsa Zoltán elmondása alapján a kormány biztosítja a szükséges eszközöket, köztük a hőmérőket és a tisztítószereket.

2. Kik mehetnek ismét iskolába május 10-től?

Az általános iskolák felső tagozataiban, illetve a középiskolákban (valamennyi köznevelési és szakképzési intézményben egyaránt) május 10-ig továbbra is marad az otthoni, digitális oktatás. Vagyis az említett korosztályhoz tartozók legkorábban május 10-étől vehetnek részt ismét a jelentéti oktatásban.

A szabály továbbra is változatlan, elsősorban az érettségi szempontjából fontos kiscsoportos felkészítő foglalkozásokat, konzultációkat továbbra is megtarthatják a középiskolák – ezt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár mondta el az operatív törzs április 9-i sajtótájékoztatóján.

3. Mi a helyzet a bölcsődékkel?

Míg március 8-tól a többi oktatási intézményt lezárták, a bölcsődék eddig is működtek, a szülők nagy része pedig élt is a lehetőséggel, hogy a gyermekét bölcsődébe vigye – erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a legutóbbi csütörtöki kormányinfón.

4. Milyen lehetőségeim vannak, ha féltem a családomat, az óvodás, alsós gyermekemet, ezért jövő hét hétfőtől nem engedném iskolába?

Szülőként megtehetem, hogy hétfőtől nem engedem iskolába a gyermekemet. A járványügyi helyzetben az intézményvezetők, az iskolaigazgatók engedélyezhetnek távollétet, erre van engedélyük, felhatalmazásuk – mondta el Gulyás Gergely a legutóbbi, csütörtöki kormányinfón, majd ezt Maruzsa Zoltán is megerősítette.

A hiányzást igazolt hiányzásként kell kérniük a szülőknek, ha nem akarják iskolába engedni a gyermeküket.

Fontos, hogy a helyben szokásos módon a hiányzást igazolt hiányzásként kérje elismerni az érintett szülő.

Aki a tanév során 250 óránál többet hiányzik, és az éves teljesítménye alapján nem osztályozható, ő az év végén osztályozóvizsgát tehet a tantestület döntése alapján. A kormány ezt a jogkört továbbra sem vonja el az oktatási intézményektől, és a jövőben sem tervezi. Ez az osztályozóvizsga teszi lehetővé, hogy a gyermek tanéve érvényes legyen.

5. Lesz-e hibrid oktatás?

Nem. Ahol beindul a jelenléti oktatás, ott a pedagógusok az órákat az ott megjelenteknek tudják megtartani. Gulyás Gergely szerint a tanároktól nem várható el, hogy kétszer oktassanak, tehát az alsó tagozatoknál nem lesz párhuzamosan digitális és tantermi oktatás. Ez technikailag sem lenne kivitelezhető – tette hozzá Maruzsa Zoltán, aki azt is elmondta, annak semmi akadálya, hogy az otthon maradó diákoknak a pedagógusok online elküldjék a tananyagokat és házi feladatokat.

6. Most akkor végül mikor, hogyan és milyen típusú érettségire kell számítani?

A tavalyi érettségihez hasonlóan idén sem tartják meg a szóbeli és gyakorlati érettségi vizsgákat, csupán az írásbeli számonkérésekre kerül sor.

Maruzsa Zoltán szerint akárcsak tavaly, ezúttal is egyszerre tíz fő tartózkodhat egy helységben, ahogy a fertőtlenítés, a testhőmérséklet-mérés, a távolságtartás szabályai is a tavalyihoz hasonlóak lesznek. Azonban ami a 2020-as tavaszi érettségi szezonhoz képest különbség, hogy most az előrehozott érettségi vizsgákat is megtartják, így több mint 110 ezer érettségizőre számítanak.

Maruzsa Zoltán azt is elmondta, hogy azokból a tárgyakból viszont meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgákat, amelyek csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek.

Legyen szó bármelyik vizsgatárgyról, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a 12 százalékot, ám a 25 százalékot nem haladta meg, az illető ebben az esetben tehet szóbeli érettségit. (Testnevelésből szóbeli és gyakorlati vizsgát is kell szervezni, azonban úszás- és küzdősport-gyakorlatok nem lesznek.)

Az érettségi vizsga idén sem kötelező, aki úgy dönt, hogy mégsem vizsgázik, ő a befizetett vizsgadíjat szeptember 30-ig visszaigényelheti. (Az erről szóló részletes tájékoztató május 3-ig kerül fel elvileg az Oktatási Hivatal honlapjára.)

A vonatkozó kormányrendelet szerint aki a mostani szezonban sikeres érettségi vizsgát tesz, az ő eredményét teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni. Ám aki most nem jelenik meg az érettségi vizsgán, az a kormányrendelet alapján az idei tavaszi szezonban már nem próbálkozhat, a jelentkezését törlik, ő legközelebb ősszel vizsgázhat.

7. Mi lesz azon szakvizsgák sorsa, amelyek a technikumok, illetve a szakképző intézmények végzőseire várnak?

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tervei szerint májusban szigorú óvintézkedések mellett szakmai vizsgát tehetnek a szakképzésben tanuló diákok is. A szaktárca egyelőre dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán – legalábbis ez szerepelt az ITM legutóbbi, témába vágó, április 11-én kiadott közleményében.

A minisztérium tervei szerint a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgákat követő időszakban szervezhetik meg az intézmények.

A szakképzés lényegét jelentő gyakorlati vizsgákat az iskolák az általuk meghatározott időpontban tarthatják meg. A vizsgákat az érettségikhez hasonlóan, a tavaly bevált megoldásnak megfelelően kis létszámmal, az előírt védőtávolság biztosításával, az óvintézkedések betartásával kell lebonyolítani – írják.

8. A vírus ellenére idén mikor indul az óvodai beiratkozás?

Április 20-tól május 20-ig tart az óvodai beiratkozás, az óvodakezdés halasztása május 25-ig kérelmezhető. Minden magyar kisgyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie. A felvétel kérelmezése a szülő, a gondviselő feladata.

A kötelező felvételt biztosító óvodák listája és a körzethatárok elérhetők az Oktatási Hivatal (OH) honlapján. Adott településen a beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvoda, illetve az önkormányzat ad tájékoztatást. A járványügyi helyzet miatt ezúttal is online zajlik az ügyintézés.

Az óvodakezdés halasztását május 25-éig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál.

A bölcsődék legkésőbb 2021. április 15-éig jelzik az OH-nak, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek – a jogszabályban meghatározott esetben – további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt. Ekkor nincs szükség óvodai beiratkozásra, de javasolt, hogy a szülők feltétlenül egyeztessenek a bölcsődével.

Nem kell beiratkozni akkor sem, ha a gyermek a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal jogviszonyban, korai fejlesztés és gondozás keretében teljesíti.

9. Meddig lehet jelentkezni az általános iskolákba?

Az általános iskolai beiratkozás már tart, április 16-án éjfélig még lehet jelentkezni az iskolába. A legvégső határidő április 16. éjfél a KRÉTA-rendszerben. Aki nem tud élni az online beiratkozás lehetőségével, ő még 15-én és 16-án is beirathatja gyermekét személyesen a körzetes, valamint a választott általános iskolába.

10. Hol tart most a pedagógusok oltása?

Maruzsa Zoltán az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy április 1-jétől két körben elvégezték az iskolai dolgozók oltását. Mindenkit behívtak, aki az érintettek közül az oltást igényelte. Akik közülük valami oknál fogva nem tudtak megjelenni, mert például a regisztráció alkalmával rossz telefonszámot adtak meg, őket pótalkalmakra hívták be.

A regisztráltak oltása alapvetően lezárult. A köznevelésben múlt hét vasárnapig 155 306 fő oltására került sor. Szakképzéssel, bölcsődékben dolgozókkal együtt összesen körülbelül 200 ezer beoltott személyről beszélhetünk.

Azok a pedagógusok, akik az első oltásukat úgy kapták meg, hogy a második oltásra való behívásuk éppen az érettségiztetés napjaira esne, őket Maruzsa Zoltán ígérete szerint hétvégén fogják oltásra hívni – ezt egy korábbi nyilatkozatában húzta alá a köznevelésért felelős államtitkár.

(Borítókép: Diákok várakoznak a történelem írásbeli érettségi vizsga előtt a fővárosi Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium udvarára kihelyezett székeken 2020. május 6-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)