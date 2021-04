A taxisoknak egyelőre sovány vigaszt nyújt a járványügyi korlátozások enyhítése. Nem számottevő a fuvarszámok emelkedése – nyilatkozta a növekedés.hu-nak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.

Az elmúlt hónapokban sokan abbahagyták a fuvarozást. Akad, aki taxizás helyett építkezéseknél dolgozik fizikai munkásként.

Némi segítséget jelent, hogy a személyszállítók ezentúl a fogyasztási cikkek és az élelmiszerek fuvarozását is vállalhatják. Az egyik kiskereskedelmi hálózatlánc épp a múlt hónapban jelentette be, hogy idén is élni fognak a taxis kiszállítás lehetőségeivel.

A taxisok egy része ellenben a feketegazdaságot választotta: a telefonszámukat közvetlenül megadják egy-egy törzsvendégnek, és megkérik őket, hogy ha újra kell nekik egy fuvar, akkor a központ megkerülésével közvetlenül őket hívják. Cserébe a fix hatósági árnál olcsóbban vállalják el a szállítást.

Metál Zoltán azt is elmondta, hogy az első hullám szinte sokkolta a piac szereplőit. Kezdetben a nagyobb cégek átmenetileg csökkentették a tagdíjakat és próbálták a költségeiket is optimalizálni, de egyre nehezebb a vállalkozások életben tartása. Amíg 2019 decemberében több mint hétezer engedéllyel rendelkező taxi volt a fővárosban, mára ötezer alatt van ez a szám.

Tavaly március óta 50-60 százalékkal csökkent a fuvarszám és ezzel párhuzamosan a bevétel is. Akkor lehet számítani a fuvarszámok emelkedésére, ha elkezdenek kinyitni az éttermek, a mozik, a sport- és turisztikai központok, valamint a szórakozóhelyek.