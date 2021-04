Megvan a Dunaferr új befektetője

A Dunaferr ügyvédje hétfőn közel másfél órás sajtótájékoztatón vezette le, hogyan próbálták álképviselők hamisított dokumentumokkal átvenni a vállalat feletti irányítást. A Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást indított az ügyben. A jogász gyakorlatilag azt is elárulta, ki a végveszélybe került vállalat új befektetője, s arról is beszélt, mit tesznek, ha újra megpróbálja elfoglalni az üzem területét a több száz fős biztonsági őrökből álló csapat.

Borús napon borús témákban kellett megszólalnia a Dunaferrnek hétfő délelőtt. Pénteken több száz biztonsági őr próbált bejutni a Dunai Vasmű területére, a céljuk az volt, hogy állításuk szerint a többségi tulajdonos megbízásából eljárva átvegyék a Dunaferr ellenőrzését. A biztonsági szolgálat leváltásával kezdték volna.

Az ISD Dunaferr hivatalos vezetése vélhetőleg péntek éjjel unta meg, hogy közleményekben kommunikál a sajtóval, és a Dunai Vasmű jogásza, Nagy Péter végre megszólalt, megpróbált teljes képet adni az elmúlt hónapok eseményeiről. Mivel folyamatban lévő bírósági eljárásokat is érintett, s dokumentumokat is bemutatott, a fotósok és a videós stábok nem jöhettek be a sajtótájékoztató helyszínére, csak az esemény után készíthettek képeket, vágóképeket.

Nagy tisztázta a cég tulajdonosi szerkezetét:

az ISD Dunaferrt birtokló ciprusi Steelhold mögött álló cégekben 25 százalékos tulajdonrésze van Szergej Taruta ukrán üzletembernek,

szintén 25 százalékos tulajdonrésze van Oleg Mkrtchannak, aki a Kommerszant orosz portál szerint 2019 óta börtönbüntetését tölti sikkasztás miatt,

míg a fennmaradó 50 százalékos tulajdoni hányadot a Vnyesekonombank (VEB) birtokolja.

Hatalomátvételi kísérletek

A jogi problémák Nagy szerint ott kezdődtek, amikor tavaly szeptember 30-án a VEB által delegált három orosz igazgatósági tag lemondott. Mivel a Steelhold ezt követően nem küldte el megbízottját a soros közgyűlésére, az határozatképtelenné vált. A jogász szerint ezután kezdődtek meg Tarutáék részéről a hatalomátvételi kísérletek – több hullámban.

Elmondása alapján először Taruta lánya, a Dunaferrben igazgatósági tag Tatjana próbált meg új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat kinevezni, de ezt bíróságon megtámadta a Dunaferr, s a bíróság úgy döntött, Oleg Mkrtchan nélkül nincs joga ehhez. Nagy itt kifejtette, bár tavaly szeptemberben távozott a fenti 3 VEB-delegált az igazgatóságból, de lemondásuk csak 60 nappal a lemondás benyújtását követően lép életbe. Viszont novembertől a Covid miatt vészhelyzet lépett életbe, s a vonatkozó törvényi szabályozás alapján a vészhelyzet alatt lemondott igazgatósági tagok mandátuma automatikusan meghosszabbodik a vészhelyzet lejártáig. Az ügyvéd beadott egy erről szóló kérelmet a Székesfehérvári Törvényszékhez, ám ezt Tatjana Taruta megtámadta. Nagyék most arra várnak, hogy a törvényszék fogadja el a kérelmüket, ez esetben a 3 orosz igazgatósági taggal már lehetne rendes közgyűlést összehívni, és tisztújítást tartani.

Az ezután kezdődő folyamatok hallatán minden idők egyik legnagyobb krimiírója, John Le Carré is megnyalta volna mind a tíz ujját.

Nagy kifejtette, a Dunaferr-tulaj Steelhold Limited részéről feltűnt egy állítólagos képviselő, aki felhatalmazása alapján megpróbált jogokat nyerni magának. Így próbált közgyűlést tartani és bejutni a Dunaferr területére is. Nagy Mikó Istvánra célzott, de a részletekről is mesélt. A bemutatott dokumentumokon – melyekről nem lehetett felvételt készíteni – az látszik, hogy aláírta egy ciprusi illetőségű személy, de a papír nincs hitelesítve, illetve az aláíró és a hitelesítő neve különbözik. A dokumentumot igazságügyi írásszakértő is látta, és azt mondta

durva, otromba hamisítvány,

minden eddigi gyakorlattól eltért a kiállítás módja, és a hatálya is, hisz egy évre szokta kiadni a tulajdonos, ez viszont hosszabb időre szól. Ráadásul nem vagyonértékesítésre, az operatív irányítás átvételére szokta kiadni a tulaj.

A feltételezett hamisítók ezután még tettek egy lagymatag kísérletet, egyeztették a két aláírtat, de itt is vétettek egy alaki hibát, így ez a dokumentum is érvénytelennek tűnik. A ciprusi minisztérium Nagy beszámolója szerint megerősítette, hogy a hitelesítések egyike sem valós, sőt, az a személy, akinek az aláírása szerepel az egyik dokumentumon, bement az egyik ciprusi bíróságra, és eskü alatt azt vallotta, hogy soha életében nem látta, és nem írta alá a dokumentumokat. Ebben az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda okirat-hamisítás miatt indított eljárást.

Ezt követően a jogász szerint Tarutáék Cipruson megpróbálták megváltoztatni a Steelhold székhelyét, és új igazgatósági tagokat akartak választani, ami miatt a szigetországban bírósági eljárás indult. Az erről szóló végzést megkapták Nagyék, a Vnyesekonombank a felperes, a Steelhold az alperes. A bíróság megtiltotta az alperesek számára, hogy eljárjanak a Dunaferr ügyében, továbbá kérte az ügy előzményeit. A Dunaferr jogásza azt mondta, ha Tarutáék ennek nem tesznek eleget, akkor vagyonelkobzás, börtönbüntetés várhat rájuk. A végzésről, és arról is mutatott papírokat, hogy a VEB nyilatkozott, nem hatalmazta fel Tarutáékat a Steelhold vagy a VEB képviseletére.

Fontos kérdés, ha nincs megválasztott igazgatóság, mely közgyűlést tud tartani, ki hozza meg az operatív döntéseket, és mi alapján?

A jogász hangsúlyozta, Jevgenyij Tankilevics általános vezérigazgató-helyettesi megbízatása 2020. szeptember 20-án lejárt, ám a Dunaferr tulajdonosának ügyleti meghatalmazása alapján tovább dolgozhat, vagyis egyes ügyekben eljárhat. Erre hivatalosan a szervezeti és működési szabályzat ad lehetőséget, melyet az igazgatóság fogadott még el korábban. Ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, vehet fel embert, vagy válhat meg bárkitől.

Szeptember 30-a előtt Tankilevics ugyancsak ügyleti meghatalmazást adott több munkavállalónak bizonyos ügyek intézésére, de ez az eljárás korábban is bevett volt a cégnél elmondása szerint.

Tankilevicsék most a székesfehérvári bíróságon támadják meg azt a döntést, hogy május 6-ára az álképviselő összehívhasson szabálytalanul egy tisztújító közgyűlést.

Milliárdos per a szakszervezet nyakába

Nagy a dunaferres szakszervezetről is szólt. A jogász szerint Szergej Taruta a Dunaferr Vasas Szakszervezet néhány tagját is maga mellé tudta állítani, akik megfogalmazása szerint elkezdték lejáratni a vezetést. Molnár Lászlót, Hegedűs Lászlót és Győri Gábort emiatt azonnali hatállyal elbocsátották tavaly decemberben. Ám a vállalat itt nem áll meg.

Összeállítás alatt van a keresetlevél. Az ISD Dunaferr vezetésének számításai szerint a szakszervezet tagjainak sajtóban elhangzott nyilatkozatai eddig 5,7 milliárdos veszteséget okoztak a Dunaferrnek, ezért pert fogunk indítani. A beszállítók nyilatkozatai gyakorlatilag egy kupacban állnak, a negatív hangok hallatán csomóan leállították a szállítmányokat a vasműbe.

Elhangzott az újságírók részéről, hogy a munka törvénykönyvébe ütköző kétrészletes fizetési rendszert már azelőtt bevezette a vállalat, hogy a szakszervezeti vezetők nyilatkozni kezdtek volna, de Nagy nem tágított, szerinte milliárdos károkat okoztak.

Bérmunka típusú megállapodás

Nagy a jövőre nézve jó hírekről is beszámolt, ugyanis

a Dunaferr előszerződést írt alá a bécsi székhelyű Safin Handelsges. m. b. H. acél-nagykereskedő céggel.

A vállalat mögött kazah hátterű tulajdonosi kör áll, s az elmúlt hónapokban is legfőbb beszállítója volt a vasműnek, igaz, a sok negatív hír miatt a 60 napos fizetési kötelezettséget ők is azonnalira módosították. Olyan szinten függ az osztrákoktól a vállalat, hogy amikor néhány napja nem sikerült időben átváltani a tőlük érkező összeget, a Dunaferr az amúgy is két részletben utalt dolgozói fizetések első részét nem tudta időben továbbítani a munkavállalóknak.

Nagy az újságírói kérdésekre válaszolva közölte, azért valamennyi bevétele van a Dunaferrnek, nem a teljes összeg jön az osztrákoktól, ám megerősítette, a Safin gyakorlatilag szeptember óta „működteti” a Dunaferrt. Van más beszállító is, de nélkülük minden bizonnyal működésképtelen lenne a cég.

A velük kötött megállapodást Tankilevics ügyleti meghatalmazásával a zsebében Sevcsik Mónika RMS és HR-igazgató írta alá. A szerződés célja a vállalat további működtetése:

a Dunaferr megvásárolja az acélgyártáshoz szükséges alapanyagot a Safintól, majd értékesíti neki a termékeit, s ezért pénzt kap.

Arra a kérdésre, hogy ez tulajdonképpen bérmunka-megállapodás-e, úgy felelt: ez egy megmunkálási megállapodás, inkább bérmunka típusú megállapodásnak nevezné.

A szerződés részeként bejegyezték a székesfehérvári cégbíróságra a Safin Donau Acélipari Zrt-t. A korábbi cégnéven futó bejegyzést elmeszelték, ezért módosították az eredeti elnevezést (Safin Dunaferr Zrt.)

Felszámolás

Az álképviselőként jelölt Mikó István az Indexnek küldött levelében utalt arra, Nagy direkt utasította beosztottjait, hogy a határidőn túl vegyenek át bírósági végzésről szóló dokumentumokat, hogy elinduljon a felszámolás a Dunaferr ellen. A jogász ezt blődségnek nevezte, kijelentette, nem folyik felszámolás a Dunaferr ellen. Korábban ugyan elindult egy eljárás, de a cég fizetett, s emiatt sikerült lezárni a felszámolást. Nagy érzékeltetve a Dunaferr helyzetét elárulta,

napi 10-20 bírósági végzést kapnak különböző ügyekben, nem unatkoznak.

Mi történik, ha Mikó István beváltja, amit mondott, és napokon belül visszatér 600-800 biztonsági őrrel, és megpróbálja átvenni az üzemet? – kérdeztük az ügyvédtől.

Tudja, kőkorszaki módszernek tűnik, ha megpróbálnak visszajönni, és erőszakkal behatolni az üzem területére. Régen ez így működött, akinek nagyobb volt a kőbunkója, az elfoglalta mások területét. A jogrendszer kialakulásának viszont az a lényege, hogy a viták ne így dőljenek el. Ha szükséges, természetesen újra a rendőrség segítségét kérjük.

(Borítókép: Nagy Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)