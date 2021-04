Pörög az infláció, negyedével is drágulhat a hús

Felpörgetheti az inflációt a takarmányárak 30 százalékos emelkedése, amit a termelők a termékeik árában is szeretnének érvényesíteni.

Miután a termelési költségek mintegy kétharmadát teszi ki a takarmány, 20-25 százalékos költségnövekedést eredményezett az élő állatok és állati termékek piacán, amit előbb-utóbb át kell terhelni a kiskereskedelemre, és valószínűleg majd a fogyasztói árakban is változást fog okozni

– fejtette ki a Magyar Mezőgazdaságnak a Baromfi Termék Tanács elnöke. Csorbai Attila hozzátette, hogy aki túl akar élni, annak ezeket a költségnövekedéseket be kell építenie a termékei árába. Mindazonáltal ez nem megy egyik napról a másikra, fel kell rá készíteni a kereskedelmi láncokat és a fogyasztókat is.

Nehéz, küzdelmes folyamat lesz, aminek a termékpálya függvényében még csak az elején-közepén tartunk

– figyelmeztetett a szakember, hozzátéve, hogy a hazai állattenyésztés takarmányszükségletének biztosítása nemzetbiztonsági kérdés, ezért biztonsági készletet kell felhalmozni.



Arról is beszélt, hogy a terület „felépülése” a szállodákat, éttermeket és kávézókat magába foglaló HORECA-szektor járványhelyzet utáni újraindulásának a sebességén múlik. Bár az ágazat nem kapott munkahelymegtartó kormányzati támogatást, de a szaktárca

25 milliárd forintot biztosított a mezőgazdasági és élelmiszeripari szereplők számára,

amiből 4 milliárd forintot adtak a baromfitermelőknek.

De a pandémia mellett a madárinfluenza is megtépázta a baromfiágazatot, és a víziszárnyasoknál is jelentősen visszaesett a termelés a kényszerű megsemmisítések miatt – mutatott rá Csorbai Attila, aki szerint a szakképzett munkaerő hiánya is gondot jelent, amivel ráadásul hosszabb távon kell számolni.