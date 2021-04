Akár kétezer forintot is elkérhetnek egy kiló csirkemellért

Elég komolyan drágul a hús, egy kiló csirkemell akár kétezer forintba is kerülhet az ATV riportja szerint, ami azt jelenti, hogy 20-25 százalékos drágulásra kell számítaniuk a húsevőknek. A drágulás oka egyébként az, hogy a takarmányok ára annyira megnőtt, hogy muszáj a piaci árakat is növelni.

A Baromfi Termék Tanács titkára, Molnár György ráadásul arról is beszélt, hogy nem biztos, hogy megáll a drágulás kétezer forint körül, mert ha a takarmányárak emelkedése folytatódik, de közben a felvásárlási árak nem növekednek, akkor a termelőnek már nem lesz érdemes tovább ezzel foglalkoznia.

Ennek következménye nagyon egyszerűen az lehet, hogy az emberek – akár azok is, akik húsevőnek nevezik magukat – kevesebb húst fognak vásárolni. Ifj. Papp László, a Hajdúhús 2000 húsüzem vezetője kifejtette, hogy a koronavírus-járvány megviselte az ipart, és felhívta a figyelmet arra is, hogy az utóbbi időben nemcsak a takarmány, hanem az élő állatok tőzsdei ára is növekedett, ez szintén drágulást okoz.

Megjegyezte – mivel a magyar ember „árérzékeny” –, a drágulás miatt csökkenhet a kereslet.

Egy kiló csirkemellet nagyjából 1100-1500 forintért lehet kapni, függ ez attól is, hogy éppen hol tör rá a vásárolhatnék az emberre. Az ATV számításai szerint a drágulás után ez akár 1900 forintra is emelkedhet. Drágulhat a csirkecomb ára is, 700-ról 900 forintra, a jelenleg 1700 forint körül kapható sertéskaraj pedig több mint 2100 forint lesz.

Több mint valószínű, hogy drágulni fog az őszi-és a kajszibarack is, ugyanis az áprilisi fagyok nem tettek jót a fejlődő virágoknak, márciusban a sertéshús drágult, de drágább lesz a kávé is, meg persze a tojás is. Szóval, minden olyasmi, ami az átlagos vásárlót érdekli.